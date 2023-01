Ariel Ávila preocupado porque la visita de Gustavo Petro a Nicolás Maduro haya tenido la intención de presionar al ELN para iniciar el diálogo

Ariel Ávila advirtió que el Gobierno no debe seguir cometiendo errores en las negociaciones con el ELN, como el fallido cese al fuego bilateral

El presidente Gustavo Petro está en Chile como parte de su agenda internacional, pero previo al país austral, tuvo una visita a Venezuela para adelantar una reunión extraordinaria con Nicolás Maduro. Este encuentro tuvo lugar justo después de que el ELN desmintiera haber acordado un cese al fuego bilateral con el Gobierno.

Posteriormente, este 9 de enero, los miembros de la delegación negociadora de aquella guerrilla señalaron que la mesa de conversaciones se encuentra en crisis, debido a la declaración de cese al fuego que hizo Petro sin consultarlos.

“Como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la Mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la Mesa”, señalaron los miembros del comando central de la organización insurgente a través de un comunicado.

Al respecto se pronunció el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, que señaló en una entrevista para la emisora RCN Radio que “después del anuncio donde no se entendió el cese bilateral al fuego, que no existía y que el ELN desmintió, ahí no había una crisis dentro de ese proceso. Sin embargo, según el comunicado del ELN, hay unos intentos de imposición y eso si pone en aprietos el proceso. Todo se tiene que hablar en la mesa, todo se tiene que comunicar bilateralmente y hay que tener paciencia”.

Para el senador y analista política, el encuentro entre Maduro y Petro podría enviar un mensaje negativo a la delegación del ELN porque se podría interpretar como un intento de presión.

“Me preocupa que el viaje a Venezuela haya tenido una intención de presionar al ELN para abrir la mesa. Yo creo que se cometió un error al comunicar el cese bilateral, pero no se puede seguir cometiendo errores. Presionar por fuera de la mesa no es una buena estrategia y menos cuando está comenzando”, comentó Ávila.

De todas formas, el senador ve posible un futuro cese al fuego bilateral entre ambas partes, así como un acuerdo de paz con esa guerrilla, aunque, eso sí, recalcó que el Gobierno nacional debe procurar detener la “seguidilla de errores, lo cual sí pondría en peligro los diálogos con este grupo armado ilegal”.

Ávila señaló que el Gobierno debería adelantar el inicio del segundo ciclo de conversaciones y calmar a los integrantes de la delegación del ELN.

“Yo creo que hay que esperar hasta el 23 de enero o si se puede adelantar unos días ese segundo ciclo y sentar las bases del cese bilateral y esperar que esto haga efecto”, expresó.

Cabe mencionar que el grupo armado señaló en su comunicado que “pese a lo anterior, la Delegación de Diálogos del ELN sigue pendiente para darle continuidad al Segundo Ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la Mesa”, refiriéndose al cese al fuego que había anunciado el Gobierno.

“Si se pretende imponer medidas unilaterales y más guerra, se genera incertidumbre e inestabilidad, profundizando la crisis que vivimos”, concluyó la delegación en su comunicado. Invitaron a mantener los procesos democráticos, participativos y de consenso para tomar decisiones al respecto.

El Gobierno nacional tuvo que derogar el decreto de cese de acciones bélicas contra la guerrilla el 3 de enero que tenía vigencia desde el primero del mismo mes hasta el 30 de junio. El ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuvo que habían decidido declarar el cese al fuego bilateral como respuesta a la tregua de Navidad del ELN entre el 24 de diciembre y el 2 de enero.

Seguir leyendo: