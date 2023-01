La Jesuu confiesa que su marca pasa por una “situación triste y aterradora. Foto: Instagram @ lajesuu

Como lo han hecho varias creadoras y creadores de contenido, La Jesuu también quiso aventurarse a pisar los terrenos empresariales y, de este modo, tiene una marca de extensiones y pelucas llamada ‘Auténtica’.

En múltiples oportunidades, la caleña se ha mostrado muy orgullosa de su emprendimiento. Sin embargo, no todo es color de rosa en el mundo y, el sábado 7 de enero, Valentina Ruiz –su nombre de pila– quiso hablar brevemente de la “situación delicada” en la que se encuentra su marca actualmente. Fue así que desde sus Historias de Instagram compartió un texto en el que empezó por expresar:

“Nunca esperé que en estos momentos de mi vida me fuera a pasar algo de semejante magnitud. Auténtica, que ha sido uno de mis mayores retos, hoy está atravesando por una situación bastante delicada, ¡que sí o sí tengo que contarles! por mi seguridad, por la seguridad de mi familia, por la confianza que han puesto mis clientas en mi emprendimiento y porque sencillamente el sol no se puede tapar con un dedo”.

Para dar solución a los problemas que ha estado teniendo, La Jesuu ha buscado asesoría legal, pero, por el momento no quiso ahondar en detalles respecto de qué es exactamente lo que está pasando con su empresa, aunque que dio cuenta de que pronto hablará más a fondo del tema.

“Estoy recibiendo asesoría y acompañamiento de parte de las autoridades y mi abogado, quienes me están ayudando con esta situación tan triste y aterradora, que me ha tenido así de ausente. Tengan mucho cuidado a quienes les confían sus empresas, a veces tenemos el enemigo al lado y no nos damos cuenta. Espero contarles lo más rápido”.

La Jesuu confiesa que su marca pasa por una “situación triste y aterradora”. Foto: Historias de Instagram de @lajesuu

No sobra mencionar que, en la actualidad La Jesuu es una de las influenciadoras de mayor popularidad en el país. La caleña, además de sus marcas, también destaca por su carismática y jocosa actitud al momento de contar anécdotas o experiencias sobre su vida, además de filmar divertidos videos para sus seguidores. Hasta el día de hoy, reúne más de tres millones de followers en Instagram y es amiga cercana de otras populares figuras de las redes sociales como Epa Colombia y Andrea Valdiri.

La Jesuu revela el motivo por el cual creó a Auténtica:

En abril de 2022, la creadora de contenido contó un poco de la historia sobre por qué creó ‘Auténtica’: “... Se me fueron presentando oportunidades en el mundo digital, pero yo no quería ser parte del creador de contenido, el que hace videos, la zona de confort; yo quería ser auténtica. A pesar de que siempre me he mostrado tal y como soy, es primera vez que vengo a hablar sobre mi problema: Tengo una enfermedad llamada alopecia, y mi grado de alopecia es tan alto que me ha costado muchísimo, me ha llevado a sufrir de bullying, depresión, rechazos...”

Pese a su enfermedad y todos los demás problemas que le ha acarreado, la influenciadora aseguró que no cambiaría nada de su persona. Además, a lo largo de este proceso fue que entró en el mundo del uso de pelucas.

“En medio de mi problema descubrí las pelucas, extensiones, moñas, ... qué no me he puesto en la cabeza... por eso decidí llamarle a mi marca ‘Auténtica’, porque cuando usted se encuentra a sí misma, cuando usted se respeta, se autovalora, te llenas de un valor, de un empoderamiento, de un amor propio...”.

