La Jesuu advirtió sobre estafas a su nombre en redes sociales: en qué consisten

La Jesuu expresó su molestia con aquellas personas que se aprovechan de la buena voluntad de sus amigos y no entienden el sacrificio que cuesta tener las cosas, después que un amigo estrellara su carro. Tomada de Instagram @lajesuu

En un mundo donde las redes sociales gozan de un elevado protagonismo las estafas por estos medios se han hecho bastante frecuentes. Además, son varios los malintencionados que suplantan la identidad de diferentes celebridades para aprovecharse de sus seguidores y estafarlos. En este sentido, en múltiples ocasiones los famosos han salido a advertir a sus fanáticos de no caer en este tipo de fraudes y solamente seguir los perfiles verificados. Una de las figuras públicas en hablar recientemente del tema fue La Jesuu.

Entonces, desde sus Historias de Instagram la creadora de contenido empezó por decir: “Hoy les voy a comentar algo que realmente es muy delicado porque están estafando personas a través de cuentas falsas”. La también empresaria puso el tema sobre la mesa en vista de que están usando su nombre para realizar estafas por medio de las redes sociales.

También le puede interesar: Video: La Jesuu, muy molesta, denunció que estafadores se estarían haciendo pasar por ella

“Esta cuenta de La Jesuu de Instagram, principal, veritificada, se encuentra baneada (visibilidad limitada de la cuenta) hace más de seis meses porque existen ciertas normas que incumplí y, bueno, Instagram me sansoneó y estoy baneada; por eso es que las cuentas externas de fans -hay muchas que sí son de fans- pero hay otras que se hacen pasar por fans para estafar personas”.

Posteriormente, Valentina Ruiz (nombre de pila de la influenciadora) puso el ejemplo de una joven que cayó en una de estas estafas, en los pantallazos compartidos por la caleña se alcanza a ver que a la mujer aparentemente le pidieron dinero para una fundación. En vista de lo sucedido, la influenciadora invitó a sus seguidores a no ser confiados.

También le puede interesar: La Jesuu hizo reír a sus seguidores al mostrar cómo se comportaría si fuera suegra

“... Usted tampoco se confíe así, pasando plata a una fundación: bueno y los papeles pa’ buscar, vamos a investigar; pero pasando plata sin concer a la gente... Amiga, no caiga, mientras usted no vea la verificacación en Facebook y en Instagram... no coopere, porque vea lo que pasa, queda uno burlada”.

Aquí lo compartido por la caleña en sus redes sociales:

En octubre, La Jesuu advirtió sobre sorteos falsos a su nombre:

El pasado 1 de octubre, también por medio de sus Historias de Instagram, la empresaria advirtió de un sorteo falso que se estaba haciendo a su nombre, de este modo, por aquel tiempo quiso dejar constancia de que ella no era quien estaba detrás de dicho evento y también aclaró cuál era su verdadera cuenta en Facebook, red social por la que se estaba haciendo el mencionado sorteo.

“Un amigo me escribe... y me manda una cuenta de Facebook y me pregunta que si yo verdaderamente soy la que está haciendo el sorteo y yo le digo que no papi, yo estoy sana. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema porque hoy me escriben unas personas diciéndome que: -Ay, mira, me parece que que es una estafa lo de tu sorteo-... y yo: -¿Qué pasó gorda?- ... si me gustaría que tuvieran cuidado con eso... se ponen a prometerle cosas a la gente, la gente piensa que es uno... les voy a dejar toda la informacion para que lo sepan, no caigan”.

La Jesuu advierte sobre sorteos falsos a su nombre

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: