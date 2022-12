Los españoles de Love of Lesbian, tras su paso por Rock al Parque: “En las letras del pop no hay lugar a la imaginación”

La agrupación conformada por Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Roig, Oriol Bonet y Joan Ramón Planell debutó en la edición 26 del festival bogotano (Instagram)

La noche del domingo 4 de diciembre en el escenario Plaza del festival Rock al Parque, los sonidos de una banda española retumbaron en el Simón Bolívar. Love of Lesbian se presentó por primera vez en el festival de rock gratuito más grande de América Latina y llenaron por 45 minutos al público bogotano de un realismo mágico que en este lado del planeta conocemos muy bien y que ellos han interpretado en sus letras.

La agrupación conformada por Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Roig, Oriol Bonet y Joan Ramón Planell debutó en la última noche del festival. Tras su presentación, Julián Saldarriaga y Jordi Roig hablaron con Infobae Colombia sobre sus impresiones de su primer espectáculo en Rock al Parque y la conexión tan especial que han tenido con el público colombiano a lo largo de sus 20 años de carrera.

Infobae: Julián, su presentación en la última noche de Rock al Parque arrancó de una manera muy especial, revelándonos que tus padres son colombianos ¿Cómo ha estado presente esa ‘colombianidad’ en tu vida?

Julián Saldarriaga: Es una relación de estómago, de comer empanaditas, arepitas, de navidades con natilla, con hojuelas, en un territorio que no tiene nada que ver con eso. En Cataluña, las navidades se basan en poner una mesa en medio del comedor y todos alrededor comiendo sentaditos y tranquilos. En mi casa siempre estaba la mesa contra la pared, toda la pista para bailar y hasta las tantas horas bebiendo aguardiente y recordando música vieja. La mayoría de mi familia vive aquí en Colombia y cada vez que vengo intento saludarlos. Con el tiempo, Colombia ha mejorado también en el sentido en que puedes viajar por todo el territorio sin tanto riesgo y pues también estoy en esa idea de conocer, por ejemplo, fui hace como seis años al Chocó por primera vez y desde entonces voy cada que puedo a ver ballenas a aquella región que para mí era muy desconocida y de la que mi familia me metió mucho miedo. Ahora es igual, la banda regresa a España y yo me quedo hasta el 22 de diciembre aquí a visitar la familia.

Infobae: Y para el resto de la banda, ajenos a la cultura colombiana, ¿cómo han sentido el recibimiento colombiano?

Jordi Roig: Desde el 2015, que vinimos por primera vez y estuvimos en un teatro en el centro, siempre se siente un recibimiento cálido. Haces 8.000 kilómetros y tocas esos temas, como el 4 de diciembre, ante 80 mil personas de las que unas pocas se veía que movían la boca, es decir, que se sabían nuestros temas, les han llegado, algunos incluso estaban llorando. Eso es algo mágico, es algo que te llega, porque muchas veces nosotros nos movemos en España, hacemos giras de 25 o 30 conciertos y es como una zona de confort para nosotros desde hace tiempo y cada vez que pisamos un país latinoamericano, Colombia entre ellos, es como llenarnos el depósito de gasolina emocional, cuando estuvimos en la furgoneta hemos conocido gente que se ha hecho horas para firmar, que te traen un regalo, un presente, es algo muy emocional, te llena.

Infobae: Esta no es su primera vez en Colombia, pero sí la primera en un festival de la talla de Rock al Parque, ¿qué siente Love of Lesbian de aparecer en el cartel de este?

J. R.: Eres consciente, cuando sales, de que hay que vivir cada minuto, es eso tan apretado, desde la prueba y hasta el cambio para el momento de salir al escenario, que hay que escoger un repertorio que piensas que puede ser el que va a gustar más, pero sobre todo es ese mar, hay que ir pensando en disfrutar cada minuto de ese concierto y que no sea un concierto que haya pasado y no te has enterado. La sensación que tuvimos ayer creo que fue una señal porque fue uno de los días que todos bajamos del escenario pensando ‘antes de que se acabe esta gira hay que encontrar una fecha para volver y hacer el concierto de Love of Lesbian’.

Infobae: Este año han estado recorriendo el mundo, estuvieron recientemente en México, Chile, Perú, ahora en Colombia, ¿con este finalizan su año en conciertos o todavía quedan pendientes?

J. S.: Nosotros este año ya lo damos por acabado, era el último concierto. ‘Viaje épico hacia la nada’ realmente es el disco que más ha internacionalizado el nombre de la banda, hemos pasado por Europa, Estados Unidos, Suramérica y Centroamérica. Nos ha permitido coger una visión más global de lo que es la banda, porque a veces cuando estás en tu casa tienes la idea de quién eres bajo el contexto de ese perímetro, pero hemos hecho conciertos en México para 10.000 personas solos, venimos agotando entradas también en países que no pensábamos que tenía este impacto en nuestra música, volver a casa pensando que tu territorio ya no es el que era hace unos años, que no es simplemente el ibérico y que a partir de hace unos años tu intención es que estos países formen parte sí o sí de las paradas obligadas de tu disco.

Infobae: ¿Y notan una diferencia entre los públicos, tanto del español con los latinos, como entre los mismos latinos?

J. S.: Sí, por supuesto. Incluso dentro del mismo España, la octava provincia tiene su propio carácter. Y pasa lo mismo aquí en Latinoamérica. El público argentino hace unos años era muy de hacer pogos, sí o sí con Love of Lesbian hacían pogos; en cambio, en estos últimos años se han vuelto un poquito más pop, me recuerdan mucho más a la Barcelona de hace unos años. En Colombia la gente es muy apasionada, se saben las letras de arriba abajo, ves su cara de emoción. Mientras que en Perú durante la canción están más calladitos, más atentos y cuando acaba la canción aplauden y enloquecen.

Infobae: Las letras de Love of Lesbian impactan de una manera diferente en Colombia y es por algo que tenemos en común con ustedes, el ‘realismo mágico’, ¿Cómo funciona esto dentro de sus canciones y sus composiciones?

J. S.: Total. Nosotros lo notamos especialmente con el álbum ‘El poeta Hallsey’, que es un disco que habla sobre las metas y la metaletra, sobre la inspiración. Ahí notamos que en Colombia hubo un pico de atención con Love of Lesbian y eso es porque creo que nosotros no tratamos al oyente como a un niño, que muchas veces en las letras del pop es más evidente que no hay lugar a la imaginación o a la búsqueda. En cambio en la letra de Love of Lesbian hay un challenge intelectual, hay un respeto hacia el oyente en el sentido de que no hace falta que te lo ponga claro para que lo entiendas, si quieres entenderlo vas a tener que escuchar dos o tres veces y en el misterio de entender las letras ves la alegría o la victoria. Y eso aquí en Colombia tiene mucho que ver con el grado cultural, con el dominio de la lengua y del lenguaje, ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero desde fuera se nota mucho el abanico de sinónimos que ustedes tienen, el dominio del vocablo, es mucho más rico que en otros lugares y creo que eso es el tipo de conexión que se produce con nuestras letras.

Infobae: En medio de su recorrido por el mundo, y estando en Latinoamérica, tuvieron que regresar a casa para recibir un reconocimiento, el Disco de Oro para ‘Viaje épico hacia la nada’, ¿cómo fue para la banda recibirlo?

J. R.: Siempre recibir un reconocimiento te hace saber que todavía tienes historias para contar, que todavía la gente está receptiva, que el paso de los años no hace mella en el discurso de la banda y es algo que te fortalece a la hora de sentirte una banda a la que todavía le queda recorrido y que llega a gente nueva. En los conciertos de México de este año había mucha gente joven en primera fila. Claro que da gusto ver un Disco de Oro, en nuestro caso es el cuarto, en la pared, pero es algo de agradecer, que cuando sacas un disco la gente esté esperando para escucharlo.

Infobae: Tardaron cinco años en presentar al público ‘Viaje épico hacia la nada’ ¿por qué?

J. R.: En realidad no fueron cinco años produciendo el disco, Love of Lesbian dentro de su arquitectura interna, en España, hemos hecho giras que han durado hasta tres años, en los cuales el grupo se centra única y exclusivamente en la gira. Santi es cierto que tiene una verborrea creativa increíble, no es simplemente un señor que se dedica a escribir cuando tiene que hacer un disco, sino que está constantemente escribiendo relatos, libros o incluso cosas que luego le van a servir o le pueden servir para desarrollar un tema y eso son dos mundos que se construyen mientras el grupo está girando. Sí es cierto que el último año y medio nos encerramos ya pues para preparar el disco hasta que vino la pandemia.

Infobae: En medio de Rock al Parque, ¿alcanzaron a vivir la experiencia del festival, descubrir bandas?

J. R.: No, el miércoles estábamos en Barcelona, y hemos pasado tres países y tres shows en tres días. Llegamos el sábado a las 11 de la noche, fuimos a la prueba de sonido al día siguiente, luego ir y volver y como hay algo que es tan increíble que es el tráfico en Bogotá, el día tiene 24 horas, pero si le quitas tres horas de tráfico es muy poco tiempo. Sí que alcanzamos a ver algunas bandas antes de nosotros, eran ultrametaleras, creo que quemaron más de 300 litros de gasolina [risas] en cada redoble había fuegos artificiales, pensábamos ‘hay que ser fuertes para salir luego de este show’.

J. S.: Es un honor que en un festival como este, que yo vengo siguiendo desde hace muchos años el line up, pues le den cabida a otro tipo de estilos como el nuestro y que el pensar de un promotor de Rock al Parque nos elija a nosotros este año para ponernos en una hora tan buena en un escenario estupendo. Sabíamos que teníamos que jugar con los codos, porque es verdad que había mucho público rudo, que es de rock pesado, pero hubo mucho respeto y vimos mucha gente que nos seguía y eso fue bonito, comprobar que tenemos cabida dentro de Rock al Parque.

J. R.: Nosotros venimos con el orden mental de España, en España es más difícil este tipo de combinaciones. Hay un festival parecido y no pagaban bandas como nosotros, esto da la muestra de que aquí hay más apertura a otros sonidos, la gente esta dispuesta a escuchar estilos muy variados.

Infobae: ¿Qué viene para el 2023?

J. S.: Nosotros tendremos el final de gira en Madrid, en un recinto muy grande, pero queremos recuperar algunas de las ciudades por las que ha pasado V.E.H.N y entramos a grabar el disco nuevo, estas cosas nos las decimos en España todavía, pero te las digo aquí porque no tengo a nadie corrigiéndome [risas].

J. R.: Yo no sabía.

J. S.: Entramos a grabar porque nuestra intención es publicar el siguiente a principios del 2024, entonces durante el año que viene tendremos fechas contadas, vendremos a América también. A Colombia regresaríamos en el 2023 a hacer una presentación solos, no en un festival, aunque nos queda pendiente Estéreo Picnic.

