Por primera vez hablan los familiares de la mujer que se lanzó al metro de Medellín

En la tarde del viernes 30 de diciembre, una mujer se lanzó a la línea férrea del metro de Medellín con su hija de siete años. Funcionarios de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo de Bomberos de la capital de Antioquia fueron notificados de la situación y encontraron bajo los rieles del metro a la joven junto a su hija con dificultades para respirar.

La mujes se identificó, posteriormente, como Daniela Rivera (27 años) y falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones mientras estaba en un quirófano del Hospital General de Medellín. Por su parte, la menor de siete años, según la revista Semana, se encuentra en una condición estable, pero aún está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos tras una cirugía en la que los médicos le amputaron una de sus extremidades inferiores.

La víctima oriunda del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca, trabajaba como estilista en la capital de Antioquia y presentaba un cuadro de depresión. El día del atroz acontecimiento llegó a la estación de San Antonio y decidió quitarse la vida luego de sufrir una crisis en la relación que sostuvo con un hombre durante diez años.

De acuerdo con informacion revelada por la revista Semana, Daniela conoció al hombre en 2013 y fruto del romance, tuvieron a la pequeña. La familia de la víctima señaló que desde el inicio de la relación, ella sufrió maltratos físicos y psicológicos por parte de su pareja. Además, se conoció el hombre la obligaba a darle su salario para evitar los golpes y maltrato.

Ante esta situación, el novio de la víctima fue acusado como el responsable de que ella tomara esta decisión; sin embargo, el sujeto no aparece. Ni siquiera acudió a las exequias de Daniela, ni se ha registrado una visita a su hija en el centro médico.

Never José Rivera, padre de la mujer que se lanzó, asume que el suicidio de su hija fue planificado con varios días de anticipación, pues semanas antes pagó las deudas que tenía y dejó en su cuenta 300.000 pesos.

En cuanto a la pareja de la mujer, Rivera aseguró a la revista Semana que “Yo le escribí por WhatsApp que si él no tenía nada que ver con esto que me diera la cara porque yo necesito hablar y recibir explicaciones de todo esto. Yo sé que él le daba mala vida, ella no me lo reconocía, pero todos sabíamos”.

En cuánto a la salud de la menor de 7 años, quien se encuentra en recuperación en el hospital de Medellín, por ahora, está en custodia por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La familia de Rivera confesó para la revista mencionada que la abuela materna está batallando con las autoridades para obtener la custodia y poder seguir criándola en su hogar.

De igual manera, se pretende hacer una recolecta entre los amigos cercanos para pagarle la prótesis que requerirá la menor para volver a caminar.

Cabe resaltar que, la Personería Distrital de Medellín indicó que, entre enero y octubre de 2022 se registraron 2.201 casos de personas que han intentado quitarse la vida en Medellín. De esta cifra, 1.476 son mujeres (67 %) y 725 son hombres (33 %). La entidad hizo un llamado a “la continuidad del trabajo articulado con la Secretaría de Salud del distrito y demás entidades competentes, para adelantar estrategias que ayuden a prevenir y disminuir la conducta suicida en la ciudad”.

