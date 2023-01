Plan éxodo nacional y Pico y Placa: conozca las medidas viales para el Puente de Reyes

Así será el pico y placa regional para el ingreso de vehículos a Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Desde tempranas horas de este viernes 6 de enero, varios ciudadanos empezaron a salir de Bogotá y otras de las principales ciudades de Colombia para pasar el puente de reyes. Asimismo, se espera el éxodo de retorno a las ciudades de las familias que salieron en diciembre a disfrutar de las fiestas. A continuación, le contamos algunas de las vías, restricciones, pico y placas y demás alternativas que las autoridades tomaron para garantizar la movilidad hasta el próximo lunes festivo, 9 de enero.

Bogotá y Soacha

En los nueves diferentes corredores para entrar y salir de la capital del país regirá el pico y placa regional. Esto contempla al municipio aledaño de Soacha. En esa línea, el pico y placa regional va desde las 12 del medio día y hasta las 4 de la tarde; allí, los vehículos cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán entrar a la ciudad. Luego, desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche regirá para los vehículos con placas que terminen con un número impar (1, 3, 5, 7 y 9); esto, incluido el lunes festivo 9 de enero.

Eso sí, no olvide que antes del medio día y después de las 8 de la noche, el pico y placa no regirá ni en Bogotá ni en Soacha. Así que podrá entrar con total tranquilidad. Además, tenga en cuenta que si su vehículo tiene el Pico y Placa solidario igual debe acogerse a la medida; si la viola, el comparendo podría llegar a los $522.900.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), se espera que este puente festivo se movilicen 4.335.000 vehículos (paso peaje) por las principales vías del país, de los cuales, se prevé 1.100.000 vehículos circulen por Cundinamarca y 622.000 por Bogotá.

En cuanto al plan éxodo que el Distrito activó para evitar los monumentales trancones de hasta 8 horas en las festividades de diciembre, empezará de 1 de la tarde a 7 de la noche. Esto quiere decir, entonces, que los automotores tendrán una sola vía desde el peaje de Mondoñedo hasta Apulo.

“Habrá restricción para vehículos que vienen en ascenso, solo podrán transitar los que van en ese sentido”, indicó Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca.

El lunes festivo, además del pico y placa regional, igualmente se activará el plan éxodo que irá de 9 a.m. a 10 p.m. Las vías se manejarán en un solo sentido hacia Bogotá, empezando desde el kilómetro 33, que conduce desde Apulo y Tocaima, hasta Mosquera. Esta medida se extenderá hasta el martes 10 de enero entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche.

Por otro lado, en cuanto al reversible de la Carrera Séptima se mantendrá desde la calle 245 hasta la calle 180 en el sentido norte-sur, que permitirá, estima el Distrito, una mejor movilización de quienes regresarán a sus hogares en Bogotá.

Ministerio de Transporte anunció cómo será el plan de movilidad en Bogotá y Cundinamarca para este Puente de Reyes 2023. Foto: Ministerio de Transporte

Medellín

Desde la Secretaría de Movilidad de la capital de Antioquia se le recordó a los paisas que, desde el pasado 23 de diciembre de 2022 y hasta el 16 de enero del presente año, en la ciudad no regirá la medida de Pico y Placa, acogiendo carros, motos y taxis. Será a partir del 17 del primer mes del 2023 cuando se reanude bajo una rotación modificada.

Entre tanto, desde la administración del alcalde Daniel Quintero se invitó a los medellinenses a que planeen los viajes con anticipación y se salvaguarden de cualquier posible anomalía durante el viaje, ya sea de movilidad, o por temas de tecnomecánica.

Asi opera el pico y placa para motos en Medellín a partir de esta semana.

Cali

En la capital vallecaucana, igualmente, no regirá el pico y placa durante las primeras dos semanas del año nuevo. El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, anunció que la nueva restricción del pico y placa, que busca que los vehículos que terminan en dos dígitos no transiten, no regirá debido a que se estará reglamentando la iniciativa que se aprobó a finales de diciembre.

En esa línea, se prevé que el próximo 15 de enero empiece a implementarse el pico y placa con el que se restringirá la movilidad de los citado vehículos. Entonces, los caleños podrán movilizarse con total tranquilidad este puente de reyes. “Como lo ha indicado, igualmente el Alcalde, continuaremos con el pico y placa de 14 horas”, dijo el secretario Vallejo.

Pico y Placa en Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

Barranquilla

En la capital del Atlántico comenzó a regir, en los primeros días de enero, el nuevo pico y placa para los vehículos tipo taxi. Esta se extenderá de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Los vehículos que iniciaron con la medida son cuyas placas terminan en 7 y 8 e irá en este puente de reyes así: viernes 6 de enero las placas 5 y 6; sábado y domingo y lunes festivo no regirá la medida.

Así funciona el pico y placa para los taxis en suelo barranquillero. REUTERS/Luisa Gonzalez

Desde las administraciones de las citadas ciudades se recomienda estar al tanto de posibles anuncios mediante los canales oficiales.

