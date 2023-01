Luisa Fernanda W explicó cómo maneja la lactancia cuando bebe licor: “Uno como madre se da muchos golpes de pecho”

La creadora de contenido reveló que cuando sabe que va a tomar bebidas alcohólicas se prepara previamente para que su bebé no se quede sin leche materna

La influenciadora paisa Luisa Fernanda W se encuentra pasando sus vacaciones en Cartagena con su pareja Pipe Bueno, familiares y amigos. A través de sus redes sociales la famosa ha estado mostrando a sus más de 18 millones de seguidores todas las experiencias que han vivido en este viaje de varias familias con bebés a bordo. De hecho, recientemente explicó cómo maneja la lactancia cuando bebe alcohol.

En medio de las actividades de esparcimiento con las personas que la acompañan en su viaje, en el que claramente también están sus hijos Máximo y Domenic, la creadora de contenido no se ha privado de una o varias copas de bebidas alcohólicas, algo que no es recomendado cuando una mujer está lactando, como es su caso.

Ante los comentarios de varios de sus seguidores, cuestionándola y criticándola por beber licor, Luisa Fernanda W salió a explicar en sus InsStories el por qué no se niega al trago y qué hace para que su pequeño hijo Domenic, de tres meses, pueda seguirse alimentando de leche materna.

Pipe Bueno, Máximo y Luisa Fernanda W rodean a Domenic, el nuevo miembro de la familia

En un primer momento, la influenciadora se mostró junto a su pareja en una fiesta en un yate y señaló que la quería “emborrachar”. Pipe Bueno señaló que era el día en que iban a descansar y disfrutar, “es el día de los niños adultos, day off”, expresó el cantante popular refiriéndose a que a ese lugar no habían llevado a sus hijos.

En otra historia Luisa Fernanda expresó que le estaban preguntando mucho que cómo hacía con la lactancia y ella fue muy clara al responder, “pues no lacto”. Según explicó la paisa madre de dos hijos, “me toca dejar de lactar por al menos 24 horas, pero es que hay días que uno merece su espacio”.

Unos amigos que estaban junto a la influenciadora en el momento señalaron que “igual eres una mamá responsable porque los dejaste cuidando y con alimento”. Ante estas palabras, la famosa respondió afirmativamente, “mis hijos los dejo siempre con las mejores manos, hoy están con los abuelos, está perfecto” y agregó que dejó varios teteros con leche que extrajo previamente para que el menor se alimente en el tiempo que ella no va a poder alimentarlo.

En otro momento, en solitario, nuevamente la madre de Máximo y Domenic retomó el tema y explicó qué pasa con la leche que produce cuando ha tomado. “Para seguir resolviendo dudas, sí, dejo de lactar por 24 horas y me toca extraerme la leche y pues esa leche toca botarla”, explicó con tristeza la mujer.

La influenciadora está pasando las vacaciones con familia y amigos, y señaló que no se ha privado de disfrutar solo por ser madre

Según Luisa Fernanda W para todas las madres lactantes es muy difícil tomar ese tipo de decisiones, entre recibir un trago o no para poder darle de comer a sus hijos. “Eso es muy duro, porque uno como madre se da muchos golpes de pecho”, reveló la paisa y luego envió un mensaje de reflexión para otras madres como ella.

La influenciadora señaló que las mamás también necesitan su tiempo de disfrute fuera del rol de madre; mientras haya una responsabilidad como en su caso dejar los teteros y encargarlos a los abuelos, pueden darse algunos espacios de lujo y disfrute. “Es necesario tener estos espacios, salir y parcharse. Es como un respiro, es de verdad algo muy bueno para uno como mamá. Entonces hoy estoy on fire”.

En redes sociales, la explicación de la famosa se compartió en diferentes portales de entretenimiento y los internautas reaccionaron positivamente ante su explicación y coincidiendo con ella en su reflexión final. “Total, uno como mamá se merece sus espacios”, “El hecho de ser mamá de dos bebés no quiere decir que uno no se puede dar sus gusticos”; “Le doy la razón, una tiene que salir y respirar, eso no lo hace a uno mala mamá”.

Seguir leyendo: