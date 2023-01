Revelan audios de la confesión telefónica que hizo el asesino de Yamile Brito: el feminicida que tuvo que entregarse tres veces a las autoridades

El hombre citó a la víctima en una vivienda ubicada en la localidad de Suba, lugar en el que le quitó el celular para luego revisarlo

Han pasado solo cinco días desde que empezó el año 2023 y la cifra de violencia en contra de la mujer ya cuenta con nuevas víctimas. Uno de los casos que más ha conmocionado a la comunidad fue el de Yamile Brito, una mujer de 42 años que fue asesinada por parte de Darío Aguirre Castañeda, quien en algún momento fue su pareja. Él mismo confesó que era el autor de aquel feminicidio. Noticias RCN reveló algunos audios de llamadas que fueron interceptadas en las que se le escucha a él comunicándose con familiares de la víctima para contarles lo que había hecho.

- Yo veo el teléfono y veo que pasó muy rico con el mal, las fotos en la cama. Uy no, no, no, Yami la cagó

- Si ella ya no tenía nada contigo, ¿qué le hiciste?

- Si no tenía nada, ¿entonces por qué ella vino a mi pieza?

Es de destacar que el crimen ocurrió el pasado 30 de diciembre del año pasado. El hombre la citó en una vivienda ubicada en la localidad de Suba, lugar en el que le quitó el celular para luego revisarlo. En aquel teléfono, según se relata en la investigación, el hombre encontró fotos de Yamile con una nueva persona, al parecer, con quien, para el momento, sostenía una relación amorosa. La mujer, en medio de la situación, fue atacada con un elemento cortopunzante.

“El pasado 30 de diciembre, este hombre citó a la excompañera sentimental a su lugar de residencia, en el barrio La Gaitana; le revisó el celular y le reclamó luego de encontrar varias fotografías en las que aparecía con otras personas. Posteriormente, la habría atacado con un arma cortopunzante en la cara, el cuello y el pecho, causándole la muerte”, relató la Fiscalía sobre el caso.

- ¿Entonces qué le hiciste?

- En mi pieza está.

- Bueno, ¡pásamela!

- No, ella no puede hablar porque se durmió.

- ¿Tú qué es lo que te has creído?, ¡Déjala tranquila!

- No, es que ya quedó tranquila.

Fue ayer, miércoles 4 de enero, cuando se realizó el sepelio de Yamile

Según se relata por parte de las autoridades, además de confesar su crimen, el hombre le habría enviado fotografías del cuerpo sin vida al hijo de la víctima, un niño de 12 años de edad. Así mismo, se ha destacado que, aunque el fatal ataque ocurrió a finales del año 2022, la mujer venía denunciando, desde el 2019, que era víctima de hostigamientos y amenazas por parte de Aguirre Castañeda. “Los familiares de la víctima indicaron que horas después del asesinato, el señalado agresor les envió a los teléfonos móviles fotografías de la escena del crimen, las cuales daban cuenta de su autoría”, explicó el ente acusador.

“Adicionalmente, se conoció que Aguirre Castañeda maltrató en varias oportunidades a su expareja y le hizo escándalos en el trabajo, desde que ella puso fin a la relación en 2019. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio y acceso abusivo informático”, añadió la Fiscalía.

Fue ayer, miércoles 4 de enero, cuando se realizó el sepelio de Yamile. “Pido justicia por la muerte de mi hermana, porque pienso que la vida solo la quita Dios. No la quita un ser humano, y menos de la manera en la que Darío Aguirre Castañeda le quitó la vida a mi hermana”, comentó Jorge Luis Hinojosa, hermano de la víctima, en una conversación adelantada con el medio de comunicación citado. Por el otro lado, Castañeda, tras entregarse a las autoridades, fue enviado a la cárcel La Modelo de Bogotá por parte de la juez penal municipal 65 de control de garantías. Fue acusado del delito de feminicidio agravado.





