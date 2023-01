Iván Cepeda insiste en entrampamientos de exfiscal Martínez contra proceso de paz con las FARC

Senador Iván Cepeda y exfiscal Néstor Humberto Martínez. Crédito: Colprensa.

A propósito de la promulgación de los decretos de cese el fuego con cinco estructuras ilegales —especialmente, con dos grupos delincuenciales que no se acogieron al acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las extintas FARC— se ha recibido un aluvión de críticas. A estas respondió el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con una nueva mención al entrampamiento que habría ejecutado el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, contra el proceso.

Los documentos se dieron a conocer este martes 3 de enero e incluían al Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Pachenca (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada), el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia); la Segunda Marquetalia y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Estos dos últimos grupos abandonaron el proceso adelantado por el gobierno de Juan Manuel Santos.

A través un mensaje enviado este miércoles 4 de enero a su cuenta de Twitter, Cepeda sugirió que estos dos grupos se separaron de los acuerdos motivados por las supuestas acciones del fiscal.

“A quienes cuestionan dar tratamiento dialogado a los grupos que se distanciaron del proceso con FARC, los invito a que se aborde de manera seria lo que representaron los entrampamientos perpetrados cuando Néstor Humberto Martínez fue fiscal. No se debe seguir eludiendo el tema”, escribió.

Este mensaje no fue bien recibido por algunos líderes de opinión, como el excandidato a la presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. “Siempre habrá una excusa para excusar a narcoguerrilleros. Se les volvió costumbre”, respondió el opositor.

Por su parte, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que estos decretos son una forma de revivir una estructura criminal que ya había sido prácticamente reincorporada a la vida civil. “Apreciado Iván. Cometen una grave equivocación al revivir por decreto a la guerrilla de las FARC que se desmovilizó y desarmó en un 95%. Al frente 1ero de Iván Mordisco nunca lo entramparon. No entraron al proceso para seguir en el narcotráfico. Ojalá reflexionen”, dijo.

El entrampamiento

La historia del presunto entrampamiento fue recogida por la Comisión de la Verdad. Esta versión aseguró que hubo una coordinación desde la DEA y la Fiscalía General de la Nación, que para ese entonces era dirigida por Martínez, para sembrar estupefacientes y facilitar la captura de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.

El exjefe del ente acusador siempre se ha mostrado en desacuerdo ante esa versión. “Mucho lamento que la versión citada por la Comisión de la Verdad no hubiese sido contrastada con el suscrito, a pesar de que, según lo afirma, entrevistó a más de 30 personas”, expresó Martínez.

Asimismo, retó abiertamente a la Comisión a probar la acusación. “Basado en las pruebas que le aportemos y el testimonio de los protagonistas del delito en cuestión (…) se le ofrezca un veredicto definitivo al país, para que se sepa, de una vez por todas, a quién le asiste la razón y si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de Santrich, provenía o no de la Fiscalía”, señaló.

“Si el fallo me es favorable (...) agradezco así se reconozca públicamente”, expresó Martínez, quien exige que cuando se compruebe si es cierto o no se pida al Ministerio de Educación que quite de las cartillas que están llevando a los colegios con el informe el aparte donde lo señalan.

Seguir leyendo: