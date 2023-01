Francia Márquez hace la presentación oficial del Ministerio de la Igualdad y Equidad

Francia Márquez será la ministra de la Igualdad y Equidad, cartera que fue aprobada por el Congreso a finales de 2022. (Vicepresidencia de la República)

“No es un ministerio para la emperatriz, como dijeron algunos en el Congreso; será un ministerio del pueblo”. Así inició su intervención la vicepresidenta, Francia Márquez, durante la ceremonia de presentación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, proyecto que fue aprobado por el Congreso de la República a finales del año pasado.

Desde la región de Istmina, en Chocó, la también jefa de esa nueva cartera manifestó que “tuvieron que pasar 200 años” para que fuera creada una institución pensada realmente en las comunidades vulnerables, las mujeres y la comunidad LGBT+.

A su vez, también afirmó en el evento, cuyos asistentes esperan la llegada de Gustavo Petro para la sanción presidencial, que la presentación de la entidad no podía realizarse desde la Casa de Nariño, sino desde las comunidades, que según ella, serán las primeras beneficiadas con las directrices que saldrán desde ese ministerio. Reconoció el trabajo realizado en el Congreso de la República durante la aprobación de ese proyecto de ley, y al respecto dijo que “se fajaron”, tanto los ponentes como los representantes raizales.

La vicepresidenta y ahora ministra recordó también lo dicho por el jefe de Estado cuando le fue entregado el decreto de funciones relacionado con la nueva cartera.

“Si nosotros no trabajamos por la igualdad y la equidad de Colombia, hemos fracasado como gobierno”, le había dicho Petro. En ese orden, Márquez reiteró su compromiso con cerrar las brechas de desigualdad e inequidad en el país, empezando por Chocó.

De paso, le envió un mensaje a los grupos armados ilegales que manifestaron su voluntad de acogerse a la paz total planteada por el Gobierno nacional. Sobre esto, Márquez Mina les dijo que “ese es el camino” y apoyó la iniciativa de Petro de que haya un cese al fuego bilateral tanto en esa zona del país como en otras donde hay fuerte presencia de esas estructuras.

“La paz total implicará avanzar en generar oportunidades para las comunidades, en cerrar esas brechas de inequidad”, dijo Francia Márquez sobre las salidas negociadas al conflicto con distintos grupos armados.

Finalmente, dijo que el camino para la consolidación de esa cartera no será sencillo. “El cambio no va a llegar solo. El cambio significa esfuerzos, implica disciplina, coherencia, responsabilidad. Pero el cambio implica también que los recursos del Ministerio de la Igualdad, del cual aquí yo me comprometo a ser vigilante para que no se pierdan y que los ‘embilletados’ no crean que esta es una institución para hurtársela como ha pasado con muchas otras”, sentenció la ahora ministra de la Igualdad.

La gobernadora encargada de Chocó, Farlín Perea, mencionó algunas de las brechas inequitativas que padece ese departamento en materia de acceso a salud, empleo y agua potable.

“Chocó tiene un 9.6 % de desempleo y Quibdó tiene una cifra superior al 19 %”. Además, sentenció que en 12 municipios más del 30 % de sus territorios no cuentan con electricidad, solo el 21 % tiene acceso a agua potable y que el racismo y el clasismo han sido dos problemáticas que afectan a esa zona del país.

“Es un caso de vergüenza para el país y sus élites que hasta ahora nos veían gobernando durante 200 años perdidos”, expresó la mandataria local.

Se espera que el presidente Gustavo Petro llegue a Istmina, no solo para pronunciarse sobre el Ministerio de la Igualdad, sino para que este sea sancionado. De acuerdo con fuentes de Casa de Nariño, su itinerario se retrasó y por eso no llegó a tiempo al evento.

