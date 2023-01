Joven que se suicidó lanzándose del balcón de su casa en Medellín ya lo había intentado antes: se salvó de una caída desde un piso 20

Joven que se suicidó lanzándose del balcón de su casa en Medellín. Foto: Colprensa

Un lamentable hecho se registró en Medellín, cuando un hombre decidió lanzarse del balcón de su vivienda y perdió la vida instantáneamente.

El suceso ocurrió en la mañana del pasado lunes, 2 de enero en un conjunto residencial del barrio La Hondonada de la capital de Antioquia. El joven, identificado como Andrés Felipe Mesa Zapata, de 25 años de edad, se lanzó desde el balcón de su apartamento cayendo a la vía pública.

De acuerdo con información preliminar, la víctima ya había reportado en 2014 su intención de quitarse la vida lanzándose desde el piso 20 donde residía, pero en esa oportunidad cayó sobre el techo de un vehículo, el cual amortiguó la caída y salió sin heridas graves.

“Supuestamente él se quería suicidar y como que lo había hecho en oportunidades anteriores. Esto ya requiere una explicación dada por un profesional en el tema, que nos indique qué pasa por la mente de este muchacho”, expresó en ese momento el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general José Gerardo Acevedo.

Pese a sufrir heridas leves, la familia aseguró que el joven requería de un tratamiento psiquiátrico, pues sufría de esquizofrenia, y era la primera vez que había intentado suicidarse.

Para ese entonces, la tía de Andrés Felipe confesó para Caracol Radio que, “es un milagro de Dios, porque a mi sobrino no le paso absolutamente nada, nada así de gravedad, ni que se le hubiera dañado sus órganos o algún hueso, no. En realidad está sin fracturas y él no ha estado en coma”.

Vale recordar que, en meses pasados una mujer de 53 años se lanzó de un edificio ubicado en el sector de El Poblado.

La madre de la fallecida confirmó recientemente que la mujer tenía problemas mentales, aunque hasta el momento se desconoce cuál era la enfermedad que le habían diagnosticado a la bogotana. Es de resaltar que la progenitora estaba acompañando a su hija a la cita cuando ocurrió el lamentable hecho.

El suicidio ocurrió en la Torre Intermédica ubicado en exclusivo sector de El Poblado. Hasta ese sitio llegaron Marta Carolina González y su mamá para cumplir una cita médica antes de las 2:00 p. m. en el mes de noviembre.

En medio de las fuertes lluvias que se registraban para ese momento en Medellín, la mujer se lanzó del edificio en un acto que dejó atónitos a quienes estaban en la torre como a quienes se resguardaban del agua en la parte baja de la edificación.

Esto ocurrió, según los reportes de medios de comunicación locales, hacia las 2:30 de la tarde. Tras presenciar el lamentable hecho, la ciudadanía llamó a las autoridades para reportar el suicidio.

A la llegada de los uniformados, la madre de la mujer que saltó al vació relató que su hija “de un momento a otro se lanzó desde el piso 15″, según citó Revista Semana. Así mismo, en ese momento le confirmó a las autoridades que la bogotana Marta Carolina González padecía problemas mentales.

En tragedia terminó excursión de estudiantes en Santa Marta

La excursión de unos jóvenes estudiantes de Manizales que pretendían celebrar el término de su educación de bachillerato en las playas del Caribe colombiano terminó en tragedia. Uno de los jóvenes cayó desde el piso 13 de un edificio en la ciudad de Santa Marta.

La víctima fue identificada como Juan David Barreto Patiño, de 16 años, quien era oriundo de la capital del departamento de Caldas. De allí habría salido en excursión académica con otros compañeros de grado 11 y tenían planes de viajar luego a Cartagena.

El joven se encontraba departiendo el pasado 18 de diciembre con sus compañeros en el Condominio Nuevo Rodadero, del sector de El Rodadero, al sur de la capital del Magdalena, donde se habían hospedado desde la noche anterior cuando ocurrió la tragedia.

En horas de la madrugada, alrededor de las 3:00 am. de ese domingo, el joven cayó desde el piso 13 de la edificación. De acuerdo con los testigos, en el desplome se habría golpeado con un muro del primer piso, por lo que el impacto le causó la muerte de manera instantánea. Sin embargo no se pudo establecer cómo ocurrió el hecho.

