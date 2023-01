Francia Márquez y Gustavo Petro viajarán al Chocó para oficializar la creación del Ministerio de la Igualdad

Gustavo Petro viajará al Chocó para hacer ley la creación del Ministerio de la Igualdad: Francia Márquez será la jefa de cartera. Foto: Infobae.

El municipio chocoano de Istmina, en Chocó, será el escenario en el que, por fin, el Ministerio de la Igualdad se convierta en una realidad, luego de que el Congreso de la República aprobó la iniciativa. Por ello, este miércoles 4 de enero, el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, que liderará esa nueva cartera, sancionarán desde allí la iniciativa.

Así lo informó, en las últimas horas, la Vicepresidencia de Colombia mediante un comunicado donde dieron a conocer que el Alto Gobierno se reunirá en as instalaciones del Coliseo Gustavo Posada, en el barrio Cubis, para firmar la creación de esa dependencia gubernamental que busca ayudar a las poblaciones más desfavorecidas del país.

“Dicha sanción presidencial, representa la voluntad y el compromiso por parte del Gobierno del cambio para avanzar en las transformaciones urgentes que requiere Colombia, para hacerlo un país con igualdad y equidad en el que su población tenga condiciones de vida digna, sin discriminación, racismo ni exclusión”, señalaron desde la Vicepresidencia.

La creación del Ministerio de la Igualdad pasó su primer debate en el Congreso de la República. Captura de video (Canal Congreso)

Será desde la 1 de la tarde cuando el jefe de Estado y su nueva ministra arribarán a territorio chocoano para darle vida a la cartera número 19 que contará con la presencia de varios congresistas del Pacto Histórico y miembros de varias poblaciones marginadas, consideradas como minorías, tales como las mujeres, los integrantes del a comunidad LGBTIQ+, afros, campesinos, menores de edad, entre otros.

De acuerdo con la Vicepresidencia, pretenden que, una vez entre en funcionamiento ese ministerio se garantice “el derecho a la igualdad y a la equidad a todas las y los colombianos y darle voz a quiénes históricamente han sido excluidos y marginados”, concluyeron.

Hay que mencionar que la creación de esta cartera fue una promesa de campaña de los hoy jefes del Gobierno. Además, pese a cuestionamientos por su creación, que vinieron desde sectores de oposición como el Centro Democrático, la aplanadora de Petro en el Congreso permitió darle luz verde a este ministerio que, desde diferentes sectores afines al gobierno, ha sido celebrado.

“Lo que estamos construyendo es un camino de igualdad material, real, este ministerio claramente faltaba en el escenario de la administración pública y los objetivos de este proyecto serán cumplidos por el presidente Gustavo Petro”, señaló en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Francia Márquez, quien será la cabeza de la nueva cartera. Foto: Francia Márquez, Twitter.

Tan pronto se aprobó la creación de esa nueva cuota del Gobierno, en diciembre pasado, la vicepresidenta Francia Márquez, que pasará a ser la jefa de esa entidad, agradeció por el espaldarazo de los congresistas y dijo cuál será el objetivo que tendrá en su nuevo rol: “Este ministerio es un mecanismo para avanzar en la reducción efectiva de las brechas de desigualdad e inequidad en Colombia”, trinó desde su cuenta oficial de Twitter.

De hecho, se ha afirmado que las grandes apuestas del Ministerio de la Igualdad serán la igualdad salarial entre hombres y mujeres; reconocer el trabajo de cuidado no remunerado para que también tenga acceso a una pensión; lograr el ingreso vital de medio salario mínimo a las madres cabeza de familia, que las mujeres tengan títulos de propiedad y sean sujetos de crédito tanto en la reforma agraria como en la economía popular.

Petro y Francia sancionarán al MinIgualdad. REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente Petro, tan pronto conoció la noticia, también se refirió a la decisión desde su cuenta de Twitter: “El Ministerio de la Igualdad es una realidad. La voz de quienes han sido históricamente excluidos será escuchada. Agradezco al Congreso por apoyar esta iniciativa”, aseveró Gustavo Petro.

Aunque no todos han visto con buenos ojos la creación de la cartera. La oposición ha manifestado en reiteradas ocasiones que se incrementarían los gastos del Estado. Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal presentó una ponencia negativa argumentando que “el país no soporta que se siga aumentando el tamaño del Estado y de la burocracia gubernamental”. Sin embargo, esta no rindió frutos.

