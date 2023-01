Esta es la obra de la primera Línea del Metro de Bogotá que iniciará el 8 de enero

La Primera Línea del Metro de Bogotá, que se estableció para el 14 de septiembre del 2027. Foto vía: bogota.gov.co

El concesionario Metro Línea 1 (ML1) anunció que a partir del próximo domingo 8 de enero de 2023 se iniciarán las actividades relacionadas con el traslado de las redes secundarias de servicios públicos, lo que permitirá comenzar con la cimentación del viaducto de la avenida Caracas con calle 72.

Conforme con lo explicado por el concesionario, el compromiso que tiene con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) es que antes de concluir el primer semestre del 2024 se tengaa listos tres frentes activos para el desarrollo de la gran estructura.

Cabe recordar que lo anterior se ratificó con la suscripción, el pasado 26 de diciembre 2022, del modificatorio 7 al contrato de concesión 163 de 2019, en el que la Empresa Metro de Bogotá y Metro Línea 1 S.A.S. evaluaron el avance de los estudios y diseños de detalles principales, el estado de la consecución de las licencias y los permisos de construcción de la obra por el concesionario y la entrega de la totalidad de los predios por parte de la EMB a ML1.

Además, el concesionario detalló que los diseños y estudios se encuentran en proceso de “obtención de la No Objeción de la interventoría”, que según lo explicado requiere que el concesionario resuelva las observaciones formuladas por esta, resaltando que el 30 de marzo de 2023 es la fecha para que las partes concluyan en su totalidad la revisión.

Asó se busca no afectar los frentes de obra que avanzarán desde el domingo 8 de enero, garantizando la culminación de la fase de construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que se estableció para el 14 de septiembre del 2027.

Por su parte, Leónidas Narváez, gerente general de la EMB, declaró que “en todo caso las actividades de obra que inician antes del 30 de marzo de 2023 contarán con los respectivos estudios y diseños debidamente No Objetados por la interventoría”.

El modificatorio también fijó que el concesionario debe obtener todos los permisos y licencias requeridos por las autoridades gubernamentales y ambientales antes del 30 de marzo, para que las obras se pongan en marcha en los tres meses siguientes y, posterior a esto, deberá cumplir con este requisito, con cinco días de anticipación al comienzo de cada frente de obra.

Cabe destacar que la Primera Línea del Metro de Bogotá cuenta con un 91. 35 % de disponibilidad predial necesaria para el desarrollo de las obras, quedando pendiente únicamente un 8,65 % de los inmuebles que la Empresa Metro de Bogotá, la cual está adelantando actividades para entregar al concesionario.

“Algunos de estos evidencian situaciones relacionadas con la ocupación de personas en alto grado de vulnerabilidad, otros presentan materiales contaminantes del subsuelo o la existencia de subestaciones eléctricas, entre otras”, resaltó la compañía.

Asimismo, agregó que estas circunstancias deberán ser resueltas por la EMB con anterioridad al inicio de las obras, de acuerdo con el plan de ejecución del concesionario.

Finalmente, Narváez comentó que estas modificaciones no incrementan costos, no generan ningún cambio en la estructura de riesgos pactada en el contrato y no afectan la fecha establecida para la puesta en marcha comercial de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la cual está prevista para el 14 de marzo de 2028.

