La región metropolitana no tiene reversa, aseguró el secretario de Gobierno de Bogotá: “No es un capricho, es una necesidad”

La actual administración de Bogotá concluye su tercer año de gobierno. Aunque no lejos de las polémicas, la Alcaldía de Claudia López junto con su secretario de Gobierno Felipe Jiménez, lograron las mayorías en el Concejo para sacar adelante los que serán los proyectos más importantes de su legado en la capital, que darán sus primeros pasos en el 2023 para concluir su gestión.

En entrevista con Infobae el secretario Distrital de Gobierno habló de varias de esas iniciativas que avanzaron durante el 2022, la relación con el Gobierno nacional y su trabajo para lograr los acuerdos. Además, anuncia que se logró la menor tasa de intervención del Esmad en las alteraciones del orden público.

¿Cómo fue su relación con el Concejo este año?

Durante 2022, agradecer el Concejo porque logramos sacar adelante todas y cada una de las iniciativas que nos propusimos, sacamos adelante la Región Metropolitana; sacamos adelante el cupo de endeudamiento del Metro subterráneo a Suba y Engativá por valor de 9.4 billones, que nos permiten sacar adelante el proyecto tan anhelado, el primer metro subterráneo, la segunda línea del Metro que tendrá Bogotá y en su gran mayoría tramo subterráneo. En enero inicia el proceso licitatorio.

Sacamos también adelante el cupo de endeudamiento de la Plata de Tratamiento Ptar Canoas, es una planta que junto con la Ptar Salitre nos va a permitir tratar más del 90 % de las aguas residuales de nuestro río Bogotá y así cumplir con el sueño de nuestros abuelos, de nuestros padres y de todos los lugares, que es un río limpio y digno. Sacamos un cupo de endeudamiento de más de 11 billones de pesos para sacar adelante 25 colegios adicionales. Este gobierno va a terminar con 70 colegios entregados, construidos y en construcción. Sacar adelanta más de 55 mil becas en nuestro programa de Jóvenes a la U y Todos a la U y sacar adelante las dos manzanas de cuidado que tendrá Bogotá en San Cristóbal y Suba. La Región Metropolitana, el cupo de endeudamiento, el cupo de la Ptar Canoas, de Metro, es gracias al Concejo, a las amplias mayorías que le permiten a Bogotá tener el plan de infraestructura más grande que ha tenido la ciudad en los últimos años y así avanzar no solo en la deuda de infraestructura y social, sino la construcción y generación de empleo público de calidad.

¿Cómo logró llegar a acuerdos con partidos que en principio se creían de oposición como Cambio Radical o el Centro Democrático?

Con confianza y diálogo, un trabajo sincero y solidario entre la Administración y el Concejo de Bogotá logramos sacar adelante estos programas y acuerdos tan importantes para la ciudad. Es muy importante dejar a un lado las diferencias políticas y pensar en la ciudad, cómo no sacar adelante el metro subterráneo de Suba, como no sacar adelante la planta de tratamiento de Canoas, como no sacar adelante la construcción de colegios y manzanas de cuidado. Dejamos a un lado las diferencias políticas, construimos con honestidad, tal vez y de manera conjunta, el plan de infraestructura más grande que ha tenido Bogotá.

¿En qué va la Segunda Línea del Metro?

La Comisión Interparlamentaria aprobó la capacidad de que se pueda endeudar para conseguir esos recursos. Ese era el último paso que le faltaba al proyecto. En enero se abre el proceso licitatorio para contratar las líneas subterráneas del metro a Suba y Engativá.

¿Qué está pasando con la garantía de endeudamiento para la PTAR Canoas?

Estamos trabajando entre la Alcaldía, la empresa de la acueducto y el Ministerio de Hacienda para lograr esa garantía lo más rápido posible y abrir el proceso licitatorio a inicios del 2023.

¿Se han presentado demoras por parte del Ministerio de Hacienda para para darle trámite a esta solicitud?

No. Estamos haciendo un trabajo conjunto entre la Alcaldía y el Ministerio de Hacienda para tener claro las condiciones y lograr de forma satisfactoria conseguir la garantía. Esos procesos, más que demoras, son muy técnicos y esperamos hacerlo de forma correcta, que estemos las dos partes tranquilas, y sacar adelante el proceso licitatorio a partir de 2023.

¿En qué está la licitación del Corredor Verde de la Séptima?

Seguimos en el proceso de construcción de todos los documentos necesarios para abrir la licitación.

¿La Región Metropolitana tiene reversa?

Tiene más reversa el río Bogotá que la Región Metropolitana. Es un hecho y una realidad y la estamos construyendo de forma conjunta con la Gobernación y los municipios de Cundinamarca. Agradecerle al Concejo de Bogotá, porque por amplia mayoría logramos cumplir este sueño. La Región Metropolitana no es un capricho de este gobierno, es una necesidad de esta región por más de 50 años y por falta de voluntad política, por peleas políticas, por egos innecesarios y algunos políticos, estuvo bloqueada durante muchos años. Logramos sacar esto con el Concejo con amplia mayoría y ahora lo que estamos enfocados es la implementación y ejecución de la Región Metropolitana.

¿Qué son los presupuestos participativos?

Gobierno ha logrado ejecutar más de 1.800 proyectos propuestos y ejecutados con la ciudadanía a lo largo de toda la ciudad. Desde el primer momento que llegamos a gobernar dijimos que queríamos cambiar la forma como se relacionaba la ciudadanía con la administración y le dimos la capacidad a los ciudadanos de elegir en qué quieren que se gasten los impuestos que pagan. Este año rompimos todos los récords, este año votaron 237.000 personas. Hoy Bogotá es la segunda ciudad de Latinoamérica con mayor votación, es la primera ciudad de Colombia con mayor votación, es la ciudad que más proyectos y dinero pone en este ejercicio para que la ciudadanía priorice. El otro año vamos a hacer 1.235 iniciativas. El primer año votaron 30.000, el segundo año 70.000 y este año rompimos todas las cifras.

Este año tenemos mayor votación, triplicamos el número de votos; segundo vamos a tener más proyectos, mayores proyectos y mayores recursos para cerrar el año con una ciudad que le cumplió con su mandato, que lo que hizo fue poner a disposición que la gente pueda decidir con su voto.

¿Quién es el que ejecutará esos presupuestos?

Los proyectos los ejecutan las alcaldías locales, son los que salen a contratación y lo que hacen es: invitan a los diferentes promotores a que hagan parte de la ejecución de estos proyectos y se hace de la mano con ellos. Hay, en algunos casos licitaciones y contrataciones públicas, y en otros son los mismos promotores los que ejecutan ellos mismos.

Usted también presentó un balance positivo de la ejecución presupuestal de las de las alcaldías locales ¿Cómo se logró ese que tuvieran mayor inversión de los presupuestos?

Esto ha sido un trabajo y sin duda alguna es un hito en la gerencia pública de alta calidad local. Este año vamos a cerrar con la ejecución presupuestal más alta en toda la historia de las Alcaldía locales. A esta hora, en los gobiernos anteriores, habían ejecutado entre el 50 y el 35% de su presupuesto en diciembre, con la plata debajo del colchón. Nosotros con la Junta de Infraestructura, con la Junta de Constructores Locales, con buena gerencia, sin politiquería, hoy estamos por encima del 85% ejecución. No nos guardamos la plata debajo del colchón ni la dejamos en los bancos, la estamos ejecutando con las alcaldías locales a favor de todos los bogotanos.

¿Por qué no se estaba ejecutando ese dinero? ¿Qué hacía falta?

Hacía falta voluntad política y capacidad de gerencia, que es lo que este gobierno tiene, tiene buena gerencia, buena voluntad política, un método y no nos guardamos la plata debajo del colchón.

¿Hay alguna Alcaldía que esté rezagada?

Obviamente algunas eventualmente presentan algunos retrasos, pero esos retrasos se solventan rápidamente porque apenas se prende la alarma y el semáforo de la Secretaría, entra un equipo de la Secretaría a trabajar directamente con cada uno de los alcaldías locales para mirar por qué pasó, qué licitación se cayó, de pronto, etcétera, corregimos inmediatamente y avanzamos.

¿Qué piensa de la liberación de los miembros de la primera línea que puedan ser nombrados gestores de paz por parte del gobierno?

No me quiero pronunciar sobre el proyecto del gobierno que todavía no tiene que ver con Bogotá.

¿Qué sabe del caso del consejero de Kennedy, David Fernández, que apareció vinculado a un grupo armado?

En Bogotá y en Colombia le hemos apostado los últimos años a la paz, a los procesos de reconciliación. Es un absurdo que en esta época, en vez de aportarle a la reconciliación, haya jóvenes que le apuesten a las armas y a pertenecer a agrupaciones armadas ilegales. Una invitación a todos los jóvenes bogotanos: En Bogotá hay oportunidades, tenemos el programa de educación y de empleo más grande que ha tenido esta ciudad; programas como parceros que apuntan a sacar adelante y darle una mano y unas oportunidades a los jóvenes. También un llamado a nuestros consejeros, que sigamos trabajando juntos con la Alcaldía y con cada uno de ustedes en la construcción de los mejores programas y los mejores proyectos en beneficio de la juventud bogotana.

¿Qué han encontrado sobre el licor adulterado en Bogotá?

Dentro del Plan Navidad hemos logrado incautar más de 18.000 botellas de licor entre adulterado y contrabando. Con la secretarías de Salud locales y policías estamos en operativos enormes en las plazas, en los establecimientos de comercio, para evitar que ese licor adulterado salga a las calles y también para judicializar a los responsables que le están quitando la vida a personas humildes y vulnerables en la ciudad de Bogotá. Hemos encontrado que ese licor se distribuye más que todo en las plazas y en los parques, en el espacio público y es ahí donde estamos realizando nosotros las intervenciones con la Policía y afortunadamente estas intervenciones que estamos haciendo a lo largo de las últimas semanas nos han permitido sacar de circulación muchas botellas de licor adulterado y evitar que personas humildes sigan comprando ese licor.

¿Por qué la distribución se enfoca en las personas vulnerables?

Son licores de bajo costo al que pueden tener acceso personas vulnerables que de pronto no necesariamente frecuentan sitios de confianza, establecimientos de comercio, entonces es ahí donde se hace la distribución de ese trago adulterado y es ahí donde nos estamos enfocando, hacemos tomas en las plazas, sacamos el licor adulterado, judicializamos a las personas responsables, cerramos los establecimientos que haya que cerrar y de esa manera salvamos vidas y logramos un fin de año tranquilo.

¿Cómo ha percibido el cambio de gobierno?

Independientemente de quien esté gobernando en Bogotá o en la nación siempre debe haber una buena relación entre la Nación y Bogotá. Yo soy un fiel creyente en que sin importar a qué partido se pertenezca, Bogotá y la Nación siempre deben trabajar de forma conjunta para sacar adelante los mega proyectos de infraestructura que necesita la ciudad y los mega proyectos sociales, educativos y de salud que requieren los bogotanos. Entonces así como con el presidente Duque la alcaldesa logró sacar adelante grandes proyectos: iniciar con la Línea 2 del Metro de Suba y Engativá, sacar adelante los proyectos de vivienda que sacamos con Alcaldía y la Secretaría de Hábitat, por ejemplo; sacar adelante los proyectos de cotización de colegios de la Secretaría de Educación y el Gobierno Nacional, esperamos tener la mejor relación, la mejor cooperación entre Bogotá y el gobierno del presidente Petro, que estamos seguros va a ser así en beneficio de todos los bogotanos.

Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá

¿Cuál es su principal reto para el último año?

Desde la Secretaría de Gobierno, sacar adelante el programa de Bogotá local que tal vez uno de los mejores programas que tiene el distrito, con ese programa hemos logrado beneficiar a más de 43.000 emprendedores, 43.000 empresarios, hemos logrado mantener 16.000 empleos y sacar adelante con nuestro programa de cultura local, 16.000 iniciativas culturales. Entonces ya el otro año es consolidar los programas que sabemos han servido a las comunidades en el territorio, nuestro programa de Bogotá Local, de Cultura Local, seguir sacando adelante muchos presupuestos participativos que es un icono un legado de esta administración. Sacar adelante y seguir insistiendo en la cultura de diálogo. Hoy Bogotá tiene la red de diálogo más grande en su historia, tenemos 1.000 gestores a lo largo de toda la ciudad que nos ha permitido sacar adelante una cultura de diario para tener hoy en el 2022 el menor porcentaje de intervención del ESMAD que hemos tenido unos últimos años en la ciudad de Bogotá y esto ha sido posible con diálogo, con mesas de trabajo y con la cultura de construir confianza en los territorios. Y seguir teniendo la mejor relación diálogo y confianza ante la Administración y el Concejo de Bogotá.

¿Usted cree que sería posible eliminar el Esmad o es necesario mantenerlo priorizando el diálogo?

No es un tema que dependa de Bogotá. Lo que depende de nosotros es siempre seguir con el protocolo de diálogo en la ciudad de Bogotá: este año hemos tenido más de 1.500 manifestaciones y en menos del 3% ha intervenido el Esmad. Entre el 97 y 98% todas las manifestaciones en Bogotá han sido pacíficas y en convivencia; donde el diálogo, la autorregulación, la confianza y la cultura ciudadana han reinado. Solamente hay una minoría, menos del 3% en las que desafortunadamente hemos visto vandalismo y violencia y ahí, como lo dice el protocolo, ha actuado el Esmad y la Policía de forma contundente con la fuerza disponible, pero a lo largo de este año lo que hemos visto es un diálogo constante, una confianza, una convivencia y como digo, en el 98% de la manifestaciones no ha habido necesidad de intervención de la Policía.

¿Cómo se han fortalecido estos gestores de convivencia?

Cuando nosotros llegamos al gobierno hace tres años, la Secretaría de Bogotá tenía menos de 20 gestores y la Secretaría de Seguridad tenía muy pocos gestores. Hoy Bogotá tiene una red de diálogo de mil gestores que lo que buscan es hacer eso: tener un diálogo y la cultura de construcción de confianza en todos los territorios, para abordar de forma rápida las controversias, las necesidades que tenemos en los diferentes territorios para evitar alteraciones a la convivencia, para evitar violencia y que sea a través de diálogo el que prime y a través de este método lograr solventar las necesidades de las problemáticas de los barrios y territorios.

