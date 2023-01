Altos mandos del Ejército se enteraron del cese al fuego por Twitter

Presidente de Colombia, Gustavo Petro | FOTO: Presidencia.

La Fuerza Pública se mostró sorprendida por el anuncio del presidente Gustavo Petro en la que señalaba un cese al fuego bilateral con cinco organizaciones delictivas, desde guerrillas hasta grupos de narcotráfico: el ELN; las disidencias de las Farc; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ‘Clan del Golfo’, y el grupo Sierra Nevada.

La sorpresa de los uniformados se dio principalmente, según fuentes de la W Radio, porque la mayoría de activos supieron de la noticia a través de redes sociales (Twitter), y también señalan que aún no hay una directriz oficial para la Fuerza Pública en los departamentos donde tienen alta presencia estos grupos armados ilegales.

Los altos mandos aseguran que no tienen nada en contra del proceso de “paz total” que adelanta el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pero hasta este 3 de enero de 2023 no saben cómo van a manejar las diferentes operaciones que tienen en varios puntos de la geografía colombiana.

Por lo anterior se puede inferir que el cese bilateral que va hasta el próximo 30 de junio no fue consensuado con los militares antes de la firma de los decretos para hacer posible el alto al fuego con estas 5 estructuras ilegales en Colombia.

Y es que para muchos militares su accionar puede estar limitado por la nueva medida que impulsa el Gobierno Nacional con el fin de cumplir estrictamente el cese bilateral al fuego.

Una de las preocupaciones más palpables sobre este cese es que se piensa que este tiempo puede ser utilizado por las estructuras ilegales para fortalecer, tanto en número de personas como en armamento.

Eso sí, las opiniones sobre este cese al fuego no se han hecho esperar por parte de la oposición, quien ha enfatizado que este no puede ser un tiempo para estas estructuras ilegales sigan atacando y delinquiendo a costa de la población civil.

Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal señaló sobre esto que el “cese bilateral es entre el Estado y cada uno de los grupos terroristas, lo que no significa que sigan atacando a la población civil, que reclama seguridad y justicia”.

La preocupación sobre el accionar el Ejército no solo es palpable en esa institución, sino entre los mismos senadores, como es el caso de Ciro Ramírez del Centro Democrático, quien señaló: “el Estado no puede renunciar a su deber de proteger a los colombianos. ¿Si el ELN hizo un cese unilateral hasta el 2 de enero por qué no lo puede mantener si tiene voluntad de paz?”.

Cómo se implementará el cese al fuego bilteral

El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó que cada dos meses se rendirá cuenta a la ciudadanía sobre los avances de la tregua.

“Se prevé que cada dos meses hagamos un corte de cuentas, casi que una rendición de cuentas al país, de cómo evoluciona en cada uno de los territorios con cada una de estas organizaciones”, sostuvo en medio de una entrevista para la emisora Blu Radio.

Además, explicó que cada organización tendrá un protocolo distinto de cese al fuego y que cada uno será de carácter reservado, al menos por el momento.

“Hay un protocolo que se suscribe con cada una de las organizaciones, seguramente van a tener los mismos parámetros, porque es básicamente el mismo repliegue de actividades, el mismo compromiso de cesar todo tipo de fuego, de disparos, cesar los fusiles contra la población civil y las fuerzas armadas. Todos van a quedar en protocolos individuales, pero básicamente van a tener la misma lógica”, indicó el jefe de cartera.

Así mismo, declaró que las críticas y comentarios por parte de la opinión pública serán bienvenidos para alimentar el proceso, y aseguró que este cese al fuego se diferencia mucho de las experiencias anteriores porque en este caso no habrá despeje territorial; de esta manera respondió a las críticas de quienes compararon esta tregua con el despeje del Caguán por parte del expresidente Andrés Pastrana.

“Cada crítica y comentario que se haga nos va a ayudar muchísimo. No es un movimiento menor en relación con la paz total. Hay una profunda diferencia y es que no vamos a despejar aquí 40.000 kilómetros cuadrados para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones, sin que haya presencia del Ejército colombiano o de las Fuerzas Armadas”, sostuvo Prada.

En cuanto a la verificación del cese al fuego, el funcionario reveló que ya el Gobierno recibió la confirmación por parte de la ONU y que se espera contar con el acompañamiento de la MAP-OEA, las fuerzas armadas, la Iglesia Católica y organizaciones en el territorio.

