Gustavo Petro explicó por qué se cayó la compra de aviones: “El Conpes ha perdido su fuerza legal”

Se había anunciado que el Gobierno nacional adquiriría nuevos aviones de combate para reemplazar a los Kfir de la Fuerza Aérea, que este 2023 cumplen su vida útil. Sin embargo, para sorpresa de muchos, este 2 de enero el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que la compra de las aeronaves se canceló.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter un trino con el que busca aclarar qué pasó.

“Para claridad de la opinión pública el Conpes del que habla el ministro de defensa para la compra de aviones por casi 650 millones de dólares fué firmado por el anterior gobierno. Ha perdido su fuerza legal este 31 de diciembre.”, fue la explicación que entregó el mandatario colombiano.

El mandatario colombiano explicó qué pasó con los aviones y envió una pulla al gobierno de Duque.

Sin embargo, en rueda de prensa, Velásquez explicó que se debe definir qué pasará con el Conpes 4078, con el que se pretendía comprar las aeronaves. “Aquí hay un tema que parece discutible en cuanto a la vigencia del Conpes, si con este mismo 4078 de abril del 2022 es posible continuar en un año diferente, o si fuera necesario otro Conpes. Ese es un asunto que inicialmente tenemos que definir”.

Además, aclaró que “se hizo una selección de las propuestas, que en esa preselección fue seleccionado, en primer lugar, la de los aviones Rafale; también estaban los aviones Gripen; que se haría entonces una pre negociación, porque había que afinar condiciones que ellos planteaban en las propuestas. Hubo, efectivamente, las reuniones, esas de prenegociación, con las dos empresas, y no se logró concretar”.

Cabe recordar que el proceso de compra de las nuevas aeronaves se ha visto marcado por la polémica debido a que cuando Petro era senador criticó fuertemente a Iván Duque por querer renovar la flota de aviones de la Fuerza Aérea en el contexto de escasez que se vivía en el país como consecuencia de la pandemia.

“La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio si en instrumentos para bombardear niños.”, escribió el entonces senador Petro en marzo de 2021 en su cuenta de Twitter.

Casi dos años después, y ya como presidente de la República, Petro reconoció la necesidad de reemplazar la flota de aviones. “La Fuerza Aérea Colombiana contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kfir (...) porque, en realidad, ya era un peligro subirse sobre esos aparatos”, dijo el jefe de Estado el pasado 17 de diciembre en la ceremonia de ascenso.

“Hemos tomado decisiones administrativas finales sobre las cuales la defensa terrestre de Colombia se asegurará en sus fronteras, es una inversión indudablemente billonaria si se mide en pesos colombianos, es una inversión estratégica si se mide desde los fines constitucionales”, explicó.

A renglón seguido, dijo que la compra de esos aparatos “no afectará a las finanzas públicas en el presente” porque “se han logrado unas negociaciones” con amplios períodos de gracia.

Las reacciones sobre la no compra de los aviones para la Fuerza Aérea Colombiana

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien manifestó a la emisora Caracol Radio su preocupación por la no renovación de la flota de aviones.

“Me preocupa mucho la noticias que no van a comprar los aviones porque yo creo que se necesitan, hacen parte de la seguridad de Colombia y la flota aérea colombiana está pidiendo cambio hace mucho rato. Yo no entendía el cambio a los aviones franceses porque era un costo mucho más alto, pero la decisión era la correcta, porque Colombia necesita una flota que le permita interceptación aérea, seguridad en sus fronteras (...) los aviones que tenemos se van a caer y son un peligro para los pilotos. No entiendo cómo es que no lo compraron y cómo es que anuncian una cosa y no la hacen”, señaló la senadora.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila dijo en esa emisora que es necesario que se dé sobre este tema una discusión a fondo, pero que sí es imperante la compra de los aviones. “La flota de los kfir es una vieja, la repotencialización vale mucha plata (...) por la seguridad nacional se requiere esa flota”.

