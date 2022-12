Los 12 deseos de María Fernanda Cabal: por una Colombia “donde reine el orden”

Que Petro no diga más mentiras , que generan incertidumbre. Que no diga que el ejército mató 100 jóvenes durante el paro. Que no invente que el sistema de salud colombiano es uno de los peores del mundo y que aquí es donde mueren más niños recién nacidos. Que no diga que el petróleo es peor que la coca.

En vez de estar regalando (Petro) la plata de los colombianos premiando a delincuentes de la primera línea, porque no dona esas pequeñas deudas de millones de colombianos como lo hizo el presidente Guillermo Lasso en Ecuador. “Hay personas que quedaron con deudas de celular desde hace años”. Hay muchos colombianos que están fuera de la vida crediticia, por deudas pequeñas. ¡Eso! Aliviaría la vida de muchos colombianos buenos y no premiaría bandidos.

¡No más gota a gota!, no más crédito de la muerte. Ya es hora de poder ofrecerle un servicio a un colombiano promedio, aún colombiano humilde. Por ejemplo, esos tres billones de recaudo de la DIAN (demás) debería ponerse a disposición, para crédito de inversión. ¿Por qué no aceptar servicios financieros del exterior? Que abaraten el costo del dinero, que abaraten los intereses. Una economía no crece si la gente no accede al capital. ¡Y no crece!, si vive a punta del gota a gota.