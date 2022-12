Denuncias sexuales en colegios oficiales de Bogotá aumentaron un 277% en 2022

Autoridades distritales están preocupadas por denuncias de violencia sexual a menores en entornos escolares (Colprensa)

La violencia sexual contra menores de edad en las instituciones educativas es uno de los problemas que las autoridades de Bogotá se han enfocado en combatir a lo largo del año 2022, debido a que se ha presentado un incremento sorpresivo en la cantidad de denuncias de este tipo de casos, en el que las aulas dejan de ser espacios seguros para los niños en la capital y el resto del país.

La Secretaría de Educación entregó un balance preocupante en el que se informa que a lo largo del año se presentaron más de 5.000 denuncias por casos de violencia sexual en colegios oficiales de la ciudad. Esta cifra implica que hubo un aumento del 277 % con respecto a las denuncias del año 2021, cuando se presentaron ante las autoridades 1.825 casos.

Como en la mayoría de los casos, es una cifra que también se debe contemplar teniendo en cuenta la posibilidad de que en años anteriores existiera un subregistro. Esto quiere decir que, tal vez la violencia sexual en los colegios de Bogotá no es lo que ha aumentado, sino que este año fueron más las víctimas que decidieron denunciar.

Al respecto de estas cifras, el secretario (e) de Educación, Mauricio Castillo, habló con el noticiero CityNoticias e informó las acciones que toma el Distrito al identificar estos casos. “Apartamos al maestro del cargo en el aula y lo llevamos a la dirección local correspondiente, mientras ocurre el debido proceso”, explicó el funcionario distrital.

De la misma forma, en su balance de fin de año la Secretaría de Educación señaló que a lo largo del año ha implementado diferentes campañas que previenen las diferentes violencias a las que son sometidos algunos estudiantes del Distrito. Entre ellas, destacan la campaña ‘Pilas Ahí', enfocada a la prevención de la violencia sexual contra los menores.

Según informó el Distrito, al implementar esta campaña que la idea es concientizar y sensibilizar a niñas, niños y adolescentes entre 9 y 17 años sobre los hechos que les permitan identificar si son víctimas de violencia sexual en el entorno escolar y darles las herramientas para que también sepan denunciar en los canales proporcionados.

“Den el primer paso, cuenten lo que les estén haciendo, tengan la confianza de que no los vamos a dejar solos, de que esto no es chisme. Cuéntennos o llamen al 123. ¿Qué te tocan de una manera que te incomoda? ‘Pilas ahí’. ¿Qué te fuercen? Eso no es normal”, expresó la alcaldesa Claudia López.

La preocupación se extiende a nivel nacional

Para septiembre de 2022 en Colombia se habían presentado 15.000 denuncias de abuso sexual a menores de edad (EFE)

Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con corte en el mes de septiembre de este año señaló que, a lo largo de los nueve meses del año 2022 se presentaron 15 mil niños, niñas y adolescentes que presuntamente habían sido abusados sexualmente en el país.

En ese documento Medicina Legal señaló que las principales víctimas son los menores entre los 12 y 17 años, quienes conforman cerca de los 9.000 casos denunciados en el territorio nacional. Así como el aumento de denuncias de violencia sexual aumentó en los colegios de Bogotá, es precisamente la capital la ciudad en la que más casos de abusos a menores se reportan, con aproximadamente 3.221 hasta septiembre de 2022.

El segundo lugar lo ocupa Medellín con más de 500 casos y lo sigue Cartagena, con un registro de 379.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también informó que aproximadamente 24.683 menores de edad han ingresado a procesos administrativos de restablecimiento de derechos por haber sido víctimas de violencias sexuales.

Lo más preocupante de estos casos, según detalló el coronel John Alzate, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía, es que “se ha identificado que los principales promotores de estos delitos son personas cercanas a su entorno familiar”.

