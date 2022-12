Daniel Arenas sorprendió a Daniella Álvarez con emotiva serenata

La relación entre los dos famosos colombianos se confirmó a principios de 2022 y hasta hay rumores de matrimonio Foto: Instagram @danarenas

La relación entre el actor Daniel Arenas y la exreina de belleza Daniella Álvarez sigue dando de qué hablar en las redes sociales ante la cantidad de detalles especiales que tienen los famosos para demostrarse su afecto. El más reciente acto de amor lo hizo el bumangués al dedicarle una serenata a su pareja.

El video del especial momento fue publicado por la misma presentadora en su cuenta oficial de Instagram, donde se ve que el actor sacó a relucir su talento para el canto frente a Daniella Álvarez, cantándole una especial canción del artista venezolano Ricardo Montaner.

Con bastante orgullo, la ex Señorita Colombia compartió la grabación de su pareja cantando, mientras ambos se movilizaban en un vehículo. Álvarez añadió al video un emoticón de un corazón con el que le dio a entender a sus seguidores que está pasando uno de los mejores momentos con su actual novio.

El actor se mostró bastante apasionado a la hora de interpretar esa canción frente a su pareja, causando que ella decidiera compartir el especial momento de los dos con todos sus seguidores, que son más de cuatro millones. El momento quedó inmortalizado en varias cuentas de entretenimiento en las que señalaron que “Daniel Arenas no para de demostrar su encanto por Daniella Álvarez”.

La exreina de belleza publicó un video en el que se ve a la actor cantando con bastante sentimiento

“Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón”, interpretó ante su pareja el famoso actor, recordado por su participación en producciones como ‘Corazón indomable’; ‘La gata’ o ‘Médicos, línea de vida’.

Recientemente, además, la pareja también compartió otro de esos momentos por los que los internautas los catalogan como una de las relaciones más estables en la actual farándula nacional. En estas épocas de festividades de fin de año, Arenas y Álvarez decidieron armar juntos el arbolito de Navidad en sus hogares, señalando que el amor se nota en cada detalle con el que decoraron sus árboles navideños.

En la descripción de esa publicación dejaron una importante reflexión. “Esta es la verdadera emoción de la Navidad, hacer el arbolito con quienes amamos, sacar tiempo para nuestra familia, disfrutar la energía de un año que se va para recibir el próximo con los brazos abiertos”.

Además, la pareja señaló que “pidámosle a Dios que nos permita vivir cada día de esta Navidad con un corazón lleno de amor, generosidad, compasión, perdón y entusiasmo, pero sobre todo, gratitud. Gracias, espíritu de la Navidad, por regalarnos este momento que tanto esperamos”.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez recorrieron Europa a medidos del año 2022 Foto: Instagram @danarenas

A mediados del mes de julio, cuando la pareja realizaba un viaje por Europa también compartieron un especial momento en el que se ve que el actor le entrega varios regalos a Daniella Álvarez: el primero es un collage con fotos en las que los dos aparecen en diferentes momentos, acompañado del mensaje “feliz cumpleaños, amor”, y en otro fragmento del clip se aprecia a la modelo montada en una scooter que también fue obsequiada por su novio.

Ella iba en su vehículo mientras Daniel la grababa en diferentes sitios de la capital francesa, como la Torre Eiffel, el Sena y el Museo Louvre. Junto con el video, Álvarez compartió en el pie de la publicación un conmovedor mensaje en el que da prueba no solo del amor que siente hacia él, sino los detalles que ha recibido en el tiempo que han estado juntos.

“Como me lo dijiste un día amor lindo: “de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso”. Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta, sino la esencia de mi corazón”, empezó escribiendo la presentadora.

Seguir leyendo