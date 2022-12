Reducción del 69 % en la siniestralidad vial durante el fin de semana de Navidad

Reducción del 69 % en la siniestralidad vial durante puente de Navidad. Foto: Colprensa / Luisa González

De acuerdo con el balance entregado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la siniestralidad vial en el país disminuyó en un 69 %, también se redujo en un 6 % la movilidad en carreteras del país y se registraron 142 vehículos involucrados en siniestros viales, de los cuales 122 contaban con el SOAT vigente y 20 no tenían activo este seguro.

Según las cifras entregadas en el informe, en 2021 se registraron 319 siniestros, mientras que en esta temporada de 2022 sólo se presentaron 100, es decir, 219 menos que el año anterior. También se evidencia una reducción del 29 % en la cifra de personas fallecidas en las vías del país, pasando del 70 en 2021 a 50 en 2022, un total de 20 personas menos.

La cifra de lesionados también registró una disminución del 66 % en comparación al año anterior, cuando se registraron 369 frente a los 126 casos de este año, una diferencia de 243 lesionados menos.

El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, manifestó que “Para el Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas y la Ditra es alentador informarles que durante las festividades de Navidad los siniestros se redujeron en un 69%. Esto teniendo en cuenta que por las vías de nuestro país se movilizaron 2.216.339 vehículos”.

“Sin embargo, 20 vehículos de los 142 involucrados en siniestros viales no contaban con el SOAT vigente, a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno para facilitar su compra. Por eso, desde el Ministerio en conjunto con la DITRA continuamos incrementando la rigurosidad con los operativos de tránsito para promover el porte de todos los documentos necesarios para conducir”, agregó el ministro.

En cuanto a los fallecidos en vías del país, la dirección confirmó que de los 50 casos que se presentaron, 37 eran hombres y 13 mujeres. De los lesionados en accidentes 88 fueron hombres y 38 mujeres.

Dentro de las cifras que mostraron una reducción se encuentra el número total de comparendos registrados en los días de la celebración de Navidad, los cuales pasaron de 2.676 en 2021 a 1.953 en 2022, reflejando una disminución de 27 %.

Entre las infracciones más sancionadas el fin de semana se encuentran el no porte de licencia de conducción, con un registro de 351 casos, conducir motocicletas sin cumplir con las normas de tránsito, con un total de 214 casos, el no porte de la revisión técnico mecánica, con 185 comparendos y el no tener al día el seguro obligatorio de 136 vehículos.

Frente a la cantidad de vehículos movilizados en las carreteras del país, la cifra de viajeros se redujo en un 6 %, pasando de 2 ‘355.846 vehículos en 2021 a 2′ 216.339 en 2022, un total de 139.507 vehículos menos respecto al año anterior.

Para mantener la reducción de las cifras de siniestros viales, la Policía de Tránsito Transporte da las siguientes recomendaciones:

Controlar la velocidad y verificar el estado de los vehículos al conducir en carreteras o en las vías urbanas, no consumir bebidas embriagantes o psicoactivas y atender las normas de tránsito.

Realizar una revisión mecánica de su vehículo y comprobar fluidos como el liquido refrigerante y de frenos; como también, verificar el equipo de seguridad con los elementos esenciales como: gato con capacidad de elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuesto y una linterna.

No realizar maniobras peligrosas como adelantar en sitios prohibidos, restringir el uso de elementos distractores como los dispositivos móviles y mantener el uso del cinturón de seguridad en todo momento.

También puede solicitar apoyo u orientación sobre el estado de las vías a través del #767.

