Marcela Reyes explicó cómo puede combinar, con éxito, sus funciones de madre, empresaria y DJ de guaracha

Marcela Reyes no solo es una figura de las redes sociales que suena constantemente entre los medios de comunicación por sus polémicas o dar respuesta a sus críticos. La nacida en Armenia se desempeña como creadora de contenido, empresaria y lleva el título como DJ de ser la reina de la guaracha. A todo esto también se le suma que es madre de Valentino, quien va por sus cuatro años de edad.

Ahora bien, desde sus cuentas de Instagram la DJ suele hablar de diferentes temas personales, ya sea con relación a su familia, su infancia y vida antes de la fama o la manera en que logra realizar con éxito todas sus actividades laborales y maternales. Fue precisamente sobre este último asunto que recientemente se refirió. Fue así que desde sus redes sociales compartió un video en el que empezó por decir:

“Les voy a tocar un tema que les causa muchísima curiosidad y es cómo hago para dividir mi tiempo entre todo lo que tengo que hacer: mamá, DJ y empresaria; aparte de otra cantidad de cosas que hago, pero esos son como los roles más importantes. Definitivamente la labor de ser mamá es la más importante de todas, pero la más difícil porque mi hijo tiene prioridad.. pero tambien tengo que trabajar, tengo empresas que sacar adelante, shows que sacar adelante. Me toca repartirme de alguan manera que no se ni cómo lo hago”.

Posteriormente, resaltó la importancia de la disciplina y narró cómo logra llevar a cabo sus shows como DJ. En este sentido, Marcela Reyes únicamente va a lo que va y una vez termina su espectáculo sale para el hotel, descansa un poco y se dirige al aeropuerto rumbo a su casa para ver a su hijo.

“Casi que ni duermo después del show, sino qiue inmeditamente voy al hotel, me cambio y me voy al aeropuerto ¿para llegar a qué? a cumplir esa función de mamá, comparto con él (su hijo) y procedo a coger mi teléfono a llamar a todos mis colaboradores porque tengo unas empresas... me aseguro que todo está bien y, por otro lado, dedicarme a las redes sociales porque es una fuente de ingresos súper importante. Es muy difícil, pero no imposible. Simplemente tener disciplina”.

Cantando ‘Sálvame’ de RBD a todo pulmón, Marcela Reyes lloró al recordar sus orígenes:

Han sido varias las veces en que Marcela Reyes ha dado cuenta de todo el agradecimiento que siente por sus metas alcanzadas, por el éxito que ha tenido en su desempeño de DJ y empresaria. Sin embargo, también han sido múltiples las ocasiones en que ha recordado sus orígenes y, el pasado 6 de octubre volvió a rememorar sus raíces después de que escuchara en la radio ‘Sálvame’, tema del grupo mexicano RBD.

Entonces, desde sus Historias de Instagram la DJ se grabó cantando a todo pulmón el mencionado tema hasta que comenzó a llorar. “Wow, se me encharcaron los ojos, les voy a contar por qué, temblé”, expresó en primer lugar. Posteriormente, recordó que cuando ‘Rebelde’ -seriado del que nació el grupo RBD- estuvo emitiéndose originalmente, es decir, entre 2004-2006, ella no pudo verlo porque no tenía parabólica. Escuchar este tema le hizo recordar su recorrido desde aquel entonces hasta la actualidad, en que su situación es completamente diferente y, por lo tanto, lloró. Aquí el video completo de lo expresado por la empresaria:

