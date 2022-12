La mentira de ‘Día a día’ que pillaron algunos televidentes

Los presentadores Carolina Cruz, Iván Lalinde, Catalina Gómez y Carolina Soto están de viaje, la mayoría fue del país | Foto: Instagram

‘Día a día’ es uno de los programas del canal Caracol que se transmite en vivo y que no ha parado de emitirse durante este fin de año, lo cual ha hecho pensar a los televidentes que sus presentadores han estado en el estudio de Bogotá todos estos días. Sin embargo, tal parece que desde la semana pasada están de vacaciones.

Resulta que en la mañana del lunes se vio a Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas e Iván Lalinde (quien regresó tras el fallecimiento de su madre), mientras bailaban junto a la orquesta Tupamaros.

Además, en las redes sociales del show se publicó una historia en cuya descripción indicaban estar “disfrutando del último lunes del 2022″, la cual fue reposteada por Cruz, quien minutos después mostró en otra publicación que desde hace días no está en Colombia sino en Miami, Florida.

“Oigan, el frío que está haciendo aquí en Miami no es normal y, aunque sé que es una tormeta que está azotando a Estados Unidos por todos los frentes, en todos los años que llevo aquí nunca había sentido tanto frío; lo había sentido en Tampa u Orlando, pero nunca en esta ciudad. Cuando uno viene siempre trae un blazer o un saco porque la temperatura baja un poco, no chaquetas pesadas o abrigos, uno no se encarta con eso y si no fuera por una tienda que me soluciona la vida en cualquier parte del mundo no hubiera tenido pinta para el 24 ni tendría para el 31”, dice la vallecucana en la grabación.

De igual manera, Carolina Soto dejó al descubierto a través de varias fotografías compartidas en Instagram que está de viaje en Orlando, ciudad donde aprovechó para visitar el parque Disney en compañía de su esposo e hijos. Mientras que Juan Diego Vanegas eligió como destino para fin de año a China.

A quienes sí se les ha visto en Colombia, pero fuera de Bogotá, es a Catalina Gómez y a Iván Lalinde, el cual viajó a Medellín desde hace varios días para el funeral de su mamá y ahora se encuentra en una playa.

Las publicaciones de Iván Lalinde en la playa, Juan Diego Vanegas en China y Carolina Soto en Hollywood | Fotos: Instagram

El día que Lionel Messi celebró su cumpleaños en ‘Día a día’ y se mostró incómodo

Han pasado 10 años desde que se celebró en Bogotá el ‘Partido de las estrellas’, un evento deportivo que reunió a reconocidos futbolistas de la élite mundial, entre estos Lionel Messi, Robinho y Diego Alves.

Como parte de la realización de este acontecimiento, sus organizadores decidieron llevar a varios de los protagonistas a los más reconocidos medios de comunicación del país, entre estos ‘Día a día’, magacín del canal Caracol.

Así entonces, el 21 de junio del 2012 este programa recibió al jugador argentino, considerado hoy en día como uno de los mejores jugadores del mundo, a quien le preguntaron por varios datos de su vida personal y su sensación previa a dicho partido, así como sobre su percepción de Colombia.

Curiosamente, faltaban apenas tres días Lionel Messi cumpliera sus 25 años y por eso los presentadores del matutino (Agmeth Escaf, Mónica Rodríguez y Catalina Gómez) aprovecharon para celebrarle por adelantado esta especial fecha.

“Bueno Leo hay que pedir deseo, no sé si eso lo hacen en todo el mundo, pero acá hay que pedir deseo”, le dijo Gómez al astro argentino, quien contestó: “En realidad, dicen que es de mala suerte celebrar el cumpleaños el día que no es, pero bueno”.

Para aquella ocasión, Escaf y sus colegas tenían planteadas una serie de preguntas que, de igual manera, Messi no respondió de la mejor forma, como por ejemplo, cuando le pidieron que hablara sobre una frase de su padre o madre que nunca olvida: “No, no sé, complicado”.