Jessica Cediel acudió a experto para acabar con su celibato

Jessica Cediel habría recurrido a experto para dejar el celibato.

Jessica Cediel es considerada una de las mujeres más bellas de la televisión y, no es para menos, las curvas de la bogotana hacen que más de uno pierda el control en cuanto la ven en las pantallas de sus televisores. A pesar de las dificultades por las que atravesó en su proceso por el uso inadecuado de un médico que le inyectó biopolímeros, la también modelo ha sabido sortear los problemas en el camino.

Recientemente, Cediel estuvo como invitada en el programa de la española Eva Rey llamado Desnúdate con Eva en el que contó detalles de un aspecto de su vida íntima, que decidió iniciar en 2019. En una oportunidad, la bogotana habló del por qué decidió ser célibe.

“En lugar de estar con alguien por estar, por una necesidad física de sexo, prefiero estar con alguien por amor. Ya quiero un hombre, ¿me entiendes?; quiero esa intimidad, pero no me ganan las ganas”, dijo la también influencer. Aseguró, además, que le había hecho falta estar con un hombre.

Pese a que el tema había quedado en el olvido, en medio de la entrevista la periodista española le preguntó: “¿Cuánto te duró el celibato?”, a lo que Cediel le respondió entre risas: “un huevo de tiempo, como tres años”. Y pese a que no reveló mayores detalles de su decisión, si contó cómo llegó a la conclusión de recurrir a esta técnica de ser una mujer célibe.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Eva Rey comienza una conversación como si se conocieran con la bogotana de toda la vida, y le preguntó cómo fue volver al ruedo de las relaciones sexuales para Jessica Cediel, que ahora es presentadora de La Descarga de Caracol.

“Entonces, ¿la siguiente fue como la primera vez?”, preguntó la periodista española, a lo que la modelo respondió: “Tal cual”. Nuevamente, interviene Eva y le indica a Cediel si estaba nerviosa, y respondió “Claro, hablé con mi ginecólogo y todo. Es como volver a empezar”.

La presentadora del programa 'La Descarga' del Canal Caracol viene afrontando problemas de salud en la última semana

Otra de las preguntas que causó curiosidad entre los seguidores de Eva Rey en TikTok fue la que lanzó a Cediel, pues no entendía por qué había tenido que hablar con su ginecólogo “¿Pensaste que tenías eso cerrado o qué?”. Tratando de guardar la compostura, la presentadora de La Descarga argumentó que es “delicadita”.

Y Cediel concluyó diciendo: “No, porque obviamente no sé como sea cada quien, pero yo soy delicadita. Soy muy princesa. Es como que… con todo el amor del mundo”. Allí, la española rompe en risas por la respuesta que entregó la modelo bogotana.

A continuación, el picante momento de Jessica Cediel en entrevista con Eva Rey:

La presentadora fue una de las invitadas al programa de Eva Rey llamado Denúdate con Eva y habló de este y otros temas

La publicación ya cuenta con más de 50.500 likes y más de 500 usuarios de redes sociales dejaron sus comentarios respecto a la confesión de Jessica Cediel. Algunos de los comentarios más destacados son: “yo practico el celibato obligada”; “voy para un año que no tengo intimidad y es la mejor decisión”; “yo duré un año y medio, es lo mejor no andar por ahí con cualquiera”; “bueno no estoy tan mal, ya voy a completar dos años”, entre otros.

