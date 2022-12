Salud de Chyno Miranda: Daddy Yankee pagó el alquiler del apartamento donde se recuperaba en Miami

Chyno Miranda vivió varios meses en un lujoso apartamento que le pagaba Daddy Yankee

La salud del cantante y actor venezolano Chyno Miranda ha estado pasando por malos tiempos durante los últimos años, llevando al famoso a estar internado, en contra de su voluntad, para recibir la atención necesaria para su estabilidad física y emocional. Recientemente, se conoció que a lo largo de esta difícil situación, el músico recibió una gran ayuda de por parte de su amigo y colega Daddy Yankee.

Esta información la reveló Alexandra Jiménez, asistente y publicista del venezolano, al programa de entretenimiento internacional ‘Chisme No Like’. La situación de Miranda se tornó bastante complicada emocional y económicamente, tanto que su familia y amigos empezaron a ser una gran ayuda para el cantante.

Por ejemplo, el puertorriqueño Daddy Yankee fue el encargado de costear el alquiler de un lujoso apartamento en Miami, Florida, en el que Miranda vivió su proceso de rehabilitación. “Este apartamento lo pagó el señor Daddy Yankee con su equipo, nos han apoyado muchísimo”, señaló la mujer en el programa mencionado.

Chyna Miranda fue internado en contra de su voluntad en centro de rehabilitación de Venezuela

Esta información revelada por la asistente, además, fue confirmada por los presentadores del programa ‘Sábado en la noche’, quienes señalaron que en medio de su delicado estado de salud, Chyno Miranda recibió gran apoyo de otros artistas, como su dúo Nacho. Y confirmaron que el intérprete de ‘Gasolina’, ‘Con calma’ y ‘Rompe’ fue uno de los que más ayuda económica le dio al venezolano.

Los comunicadores señalaron que después de los problemas de salud y el divorcio con Natasha Araos, Miranda “quedó muy ahogado económicamente”; por lo que el boricua Daddy Yankee asumió el pago del arrendamiento de un apartamento ubicado en Doral (ciudad en el condado de Miami-Dade) y agregaron que Nacho también ayudó económicamente en ese momento.

Detallaron que por estos años, a pesar de su separación, Nacho Mendoza ha destinado varios miles de dólares en la recuperación de su colega. A lo largo de todo este proceso, que no ha culminado pues el famoso está actualmente internado en la clínica privada El Cedral y en el que, además, desarrolló una adicción a los fármacos; Miranda ha recibido el apoyo de su actual novia Astrid Torrealba y su madre Alcira Pérez.

Los músicos conformaron uno de los dúos más exitosos de la música urbana, aunque se separaron en 2017 | Foto: Colprensa

Sobre el apartamento en Miami, la asistente colombiana de Chyno Miranda señaló que era ella la encargada de llevar al cantante a esa ciudad para sus sesiones de rehabilitación. Por lo complicado que era esto por el entonces reciente diagnóstico y cuando la situación empeoró por el divorcio del famoso con de su expareja Natasha Araos; el venezolano vivió unos meses en el departamento que le pagaba su colega.

De hecho, Jiménez reveló que hace un año, a finales de 2021, Chyno Miranda planeó irse de vacaciones por un mes, por lo que fue ella la que se quedó viviendo en el lujoso apartamento, al cuidado de las cosas personales del venezolano. Sin embargo, todo este plan fue frustrado cuando apareció en escena Yarubay Zapata Pérez, prima de Chyno Miranda.

“Yarubay llamó a algunas personas para que lo sacaran, dijo que le iban a hacer unos exámenes médicos, y Jesús nunca más regresó a su casa”, recordó la asistente de Miranda. Ese fue el momento en el que el cantante fue internado, en contra de su voluntad, en el Centro de Rehabilitación “Tía Panchita”, en Venezuela, de donde sus familiares denunciaron que lo tenían en condiciones precarias.

Actualmente Chyno Miranda logró salir del centro Tía Panchita en Venezuela y se recupera en otro lugar llamado El Cedral

De hecho, el mismo Chyno Miranda, concedió recientemente una entrevista a Irrael Gómez en la que reveló los detalles de lo que vivió en el tiempo que estuvo en ese lugar. La desgarradora revelación del cantante venezolano señaló que en el sitio lo alejaron de todo contacto con sus familiares y que intentó escapar varias veces.

“Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros dos mil dólares por información para salir de ahí. Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y adentro me inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos”, expresó Miranda, quien actualmente se recupera en el centro de rehabilitación El Cedral.

Seguir leyendo