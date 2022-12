Carlos Darwin Quintero: confirmado el gran refuerzo del América de Cali para el campeonato 2023

América de Cali confirmó el fichaje de Darwin Quintero.

América de Cali busca romper el mercado de cara al 2023, pues de la mano del máximo accionista del club vallecaucano, se han realizado diferentes gestiones, en torno a la trasferencia de jugadores. El día de hoy, se confirmó la repatriación de un atacante, cuya experiencia podría ser determinante a la hora de aportarle al equipo, pues luego de más de 15 años fuera del país, Carlos Darwin Quintero regresa a Colombia.

Tras su paso por la Major League Soccer (MLS) en los últimos años, Quintero aplacó los rumores y confirmó su arribo a la capital del Valle del Cauca, esto, para afrontar la Liga BetPlay con el conjunto escarlata. Si bien, la hinchada del Deportivo Pereira, actual campeón del fútbol profesional colombiano, era la que soñaba con contar con el jugador, la puja la ganaron los de Cali.

La presentación del jugador fue única, pues en el vídeo aparece recorriendo uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Cali, la loma de San Antonio, lugar que brinda una maravillosa vista de la ‘Sucursal del Cielo’ y es reconocido como punto tradicional de los vallecaucanos.

'La Culebrita' firmó con los 'Diablos Rojos' de cara al 2023. Video: @AmericadeCali

Aquí, se mostraba a ‘La Culebrita’ de espaldas y desenfocado, sin embargo, lograba verse la camiseta roja del América y la ya conocida dorsal 25, la cual ha portado en varios equipos. Tras revelarse el jugador, el mismo señaló: “Hola, soy Darwin Quintero, y estoy feliz porque vengo a defender los colores que hacen latir mi corazón, vamos mechita”.

América de Cali presentó a Darwin Quintero.

Su llegada causó sorpresa, aunque ya se rumoraba, sin embargo, la alegría de los americanos es el enojo de la hinchada del Pereira. Pues el jugador tumaqueño jugó en este club en el año 2008 y de hecho, su primer gol con el cuadro ‘matecaña’, fue contra el América de Cali.

Para algunos hinchas, Quintero ya no es ídolo del Pereira y habría “preferido la plata”:

“No es el hecho de irse al América a ganar más plata, Darwin. Es lo dijiste en el video, después de que viniste al Hernán vistiendo NUESTROS COLORES y pregonando AMARLOS. Tenías un afiche de ídolo, ibas a jugar libertadores, y solo nos dejaste con la ilusión viendo el humero”, señaló una aficionada.

Hinchas del Pereira critican a Darwin Quintero tras fichar con el América.

A su vez, le pidieron que no regresara a Risaralda, pues la hinchada demostró su ira y dolor ante la confirmación de este importante fichaje del cuadro rojo de la capital del Valle: “Ahora sí podemos dejar de llamar ídolo al vende humo este? Tantos años haciéndose el que quería venir y no quiso. Suerte y ojalá no venga a la ciudad ni para una cita médica”.

Hinchas del Pereira critican a Darwin Quintero tras fichar con el América.

¿Dupla de ensueño?

Los hinchas del América de Cali desde ya sueñan con otro posible fichaje de importancia, si bien, la edad puede ser un factor contraproducente, para muchos hinchas se convierte en la oportunidad de demostrar talante a través de la experiencia. Teniendo en cuenta este contexto, los aficionados se preguntan por el futuro de Hugo Rodallega, quien podría llegar eventualmente al onceno de la ciudad de Cali.

Sobre el tema, fue el mismo delantero quien habló con el periodista Carlos Arturo Arango, dejando amplias pistas sobre su posible fichaje como escarlata:

“Obviamente, no voy a cobrarle al América el salario que cobraba en Turquía, Inglaterra o en Brasil. Acá el tema no pasa por dinero, pero lo que espero es que haya un negocio justo para América y para Hugo, es normal. Yo me voy a rebajar el salario, pero obviamente tengo hijos y una familia grande. Debo seguir trabajando y seguir cobrando”, afirmó Hugo Rodallega en charla con ‘El Petiso’ Arango.

