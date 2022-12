Verónica Alcocer hace nombramientos en el Gobierno: esto fue lo que respondió Gustavo Petro

El presidente Petro negó que su esposa tuviera influencia en su gobierno pero fue la que eligió a Concha Baracaldo como directora de Bienestar Familiar. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

La internet le sigue sacando a relucir viejos pronunciamientos al presidente de la República, Gustavo Petro. Esta vez se volvió viral una declaración que el primer mandatario entregó donde decía que su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, no tenía influencias en su gobierno para elegir cargos. Sin embargo, luego se confirmó que fue ella quien le ofreció el puesto a Concepción Baracaldo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

A escasos días de que se armara esa polémica, el jefe de Estado tildó de “paja” que su cónyuge le pidiera que designara a alguien en alguna de las instituciones gubernamentales.

“Eso es paja. No digo que no tenga personas que la conocen, porque venimos desde hace 23 años”, respondió el presidente Petro en diálogo con la revista Semana. Además, aseguró que “no existe” la posibilidad de que su esposa le pidiera que nombrara a alguien.

Sin embargo, la misma directora del ICBF le reveló esta semana a la emisora Caracol Radio que la primera dama fue la que la llamó a decirle que la quería ver dirigiendo la entidad que vela por la niñez desprotegida en Colombia. Ante la pregunta “¿Quién la llamó?”, Concepción Baracaldo respondió: “Verónica Alcocer. Además, con Gustavo (Petro) nos conocemos porque estudiamos en Zipaquirá el bachillerato”.

Gustavo Petro posesionó a Concepción Baracaldo como nueva directora del ICBF pero dice que la tiene a prueba. FOTO: Presidencia de Colombia

Estas declaraciones despertaron una durísima controversia en el país y ocasionó serios señalamientos contra el primer mandatario colombiano por permitir que alguien diferente a él influyera en la designación de los dirigentes de algunas de las principales entidades del Estado.

De hecho, se conoció meses atrás que su esposa también fue la partícipe de que Eva Ferrer, una de sus mejores amigas, fuese nombrada como nueva alta consejera para la Niñez, que tampoco tendría la experiencia necesaria para el cargo porque es publicista.

Uno de los que sacó en cara el pronunciamiento donde Gustavo Petro negaba que su esposa tuviera influencia en esas decisiones fue el tuitero y abogado derechista Daniel Briceño, quien ha sacado a relucir varias de las polémicas que el jefe de Estado ha enfrentado este año.

“El Presidente Gustavo Petro le mintió a Vicky Dávila al decirle que Verónica Alcocer no tiene puestos en el gobierno nacional. La confesión de la directora del ICBF Concha Baracaldo deja claro que ella es cuota de la Primera Dama solo por ser la vecina”, señaló el sujeto en Twitter.

El Presidente @petrogustavo le mintió a @VickyDavilaH al decirle que Veronica Alcocer no tiene puestos en el gobierno nacional.



La confesión de la directora del ICBF Concha Baracaldo deja claro que ella es cuota de la Primera Dama solo por ser la vecina. pic.twitter.com/iL3xBpuNWs — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) December 20, 2022

Con esa publicación, Briceño compartió un fragmento de la entrevista de Petro con la revista Semana donde aseguraba que no permitía que su esposa se metiera en ese tipo de decisiones. Eso sí, reconoció: “Me puedo equivocar obviamente en las personas que nombro”.

Verónica Alcacer, primera dama de la nación, eligió a la jefa del ICBF y se ganó varias críticas.

Más adelante, le preguntaron al Presidente si consideraba que la designación de Concha Baracaldo también había sido una “equivocación”. Sin embargo, Petro aseguró que esa funcionaria llevaba tan solo algunos meses en el ICBF, entidad en la que dijo que habían “ollas de corrupción” y dio detalles de lo que tendría que hacer Baracaldo para atacar el tema.

“Esas ollas han matado niños. Hay unos esquemas de atención que vienen desde hace mucho tiempo y que, en mi opinión, son ineficientes, siguen pegados a la bienestarina, a formas miserables para atender a los niños, miserabilismo. Se les ocurrió a los gobernantes que atender a los niños pobres tenía que ser con pobreza. Entonces tienen cuchitriles a donde los meten. No hay profesionalismo en muchos casos”, aseveró Petro.

No obstante, reveló que tiene a prueba a la directora del Bienestar Familiar, a la misma que días antes le jaló las orejas en vivo y en directo por la muerte de 20 niños indígenas en La Guajira, que perecieron por malnutrición. “Si siguen muriendo niños, los que fracasamos somos nosotros. No es más”, señaló el jefe de Estado, quien reiteró que “cualquier funcionario que no logre el objetivo se tiene que ir”.

