Él era Javier Solano, el bombero que murió durante el incendio en el puerto de Barranquilla.

En la madrugada de este miércoles 21 de diciembre se reportó una fuerte conflagración en Barranquilla, que se habría originado en un tanque de combustible en la zona industrial, en las inmediaciones de la vía 40 con calle 85, dejó un persona muerta que fue identificado como Javier Enrique Solano Ruiz.

El sargento Solano, de 53 años, llevaba 26 dedicados al Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Se destacó por su vocación y generosidad como sus pilares para ayudar y servir en su profesión.

Por esta razón, fue el primero en responder ante la emergencia e integrar el primer equipo presentada en la empresa Bravo Petroleum de la estación Las Flores, una planta de almacenamiento y transporte fluvial de combustible.

Así lo confirmó el capitán Jaime Pérez, comandante del Cuerpo de Bomberos, “fue el primer respondiente que llegó. Hubo una leve explosión, le cayó una estructura metálica en el rostro y lamentablemente falleció”, expresó notablemente afectado.

Por su parte, el teniente César Fonseca, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquila mencionó que Javier Solano era un hombre “supremamente responsbale”.

Con respecto a sus compañeros, se encuentran conmocionados por la pérdida, y lo recuerdan como “un hombre entregado a su labor, supremamente responsable y un excelente profesional”.

Incendio en Barranquilla - Foto de redes sociales

A pesar de que por el momento no hay declaración oficial de cómo sucedió su muerte, al parecer Javier Enrique Solano habría tratado de salvar a una de sus compañeros en el incidente, a quien empujó y de esta manera le cayó una estructura encima, sin embargo, el impacto lo recibió él.

El teniente deja cuatro hijos, tres mujeres y un hombre, además era residente del barrio Caribe Verde. Una de ellas es Karol Solano, perteneciente al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Malambo, quien recibió la noticia cuando estaba en turno en la estación de este municipio.

“Me entero porque iban a despachar una máquina en apoyo a Barranquilla, pero suspendieron la salida porque nos dijeron que había fallecido un bombero. Me dijeron su nombre y me derrumbé”, pronunció Solano al diario local El Heraldo.

La joven recordó que eligió su profesión gracias a la influencia de su papá. “Yo soy bombera gracias a él, yo quería seguir sus pasos. Él me inspiraba mucho”.

Tras la emergencia que se ha creado en La Arenosa, el alcalde Jaime Pumarejo se pronunció y aseguró que tras revisar la situación se procederá a la instalación de unos monitores de agua y espuma que estarán direccionados hacia dos tanques que intentan enfriar. Además, que se le está haciendo seguimiento al proceso, esperando que los otros tanques no se vean afectados, pues, pueden traer implicaciones peores.

“Vamos a dejar instalados monitores para hacerle seguimiento la situación y esperar que se siga consumiendo el combustible, pero que ojalá no afecte los otros dos tanques que, entre otras cosas, tienen líquidos y químicos de mayor volatilidad que los que ya se están quemando y por eso esa es la estrategia que se ha asumido hasta ahora”, dijo en mandatario, según citó El Heraldo.

En la misma línea de los bomberos y para evitar una emergencia sanitaria, el alcalde de Barranquilla comentó que se recomienda a los ciudadanos y visitantes usar el tapabocas preferiblemente N 95 y gafas para evitar inhalar o exponerse al humo.

En la mañana, los bomberos de la capital de Atlántico informaron que debido a la cantidad de material inflamable, están tratando de refrigerar con la ayuda de 10 máquinas el combustible que no se consumió para que no incremente la magnitud de las llamas. Además, que desplegaron 45 unidades bomberiles, 9 máquinas extintoras y 2 carros tanques, pero que no es suficiente para controlar los rezagos del accidente y se cree que tomará alrededor de 4 días para apagarlo.

