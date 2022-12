Embajador británico preparó sus primeros buñuelos en Colombia y así le fue: “Logramos formas únicas”

George Hodgson ha compartido a través de sus redes sociales cada experiencia nueva que vive en territorio colombiano

Diciembre es el mes de la natilla y los buñuelos en todos los hogares colombianos; en cada casa se tienen trucos y diferentes recetas para preparar los mejores aperitivos en las noches de novenas, las cuales prueban nacionales y extranjeros. Por ejemplo, el embajador británico George Hodgson se le midió a preparar sus primeros buñuelos.

A través de sus redes sociales, el funcionario comunicó a sus seguidores que, en aras de seguir conociendo las tradiciones colombianas en la época de fin de año, intentó preparar este aperitivo infaltable en las noches navideñas de los colombianos.

“Preparé por primera vez buñuelos para una navidad”, escribió en Twitter y añadió un emoticón de un árbol de navidad. Hodgson publicó una foto del resultado de sus primeros buñuelos, así como un video en el que explicaba el proceso que había seguido.

En el video el embajador está sujetando uno de los buñuelos, el cual no se destaca por su forma redonda, como en general deberían ser estas preparaciones. “No estoy seguro que este buñuelo haya salido perfecto, pero no puedo ser la única persona en Colombia que haya tenido esta experiencia”, dijo el funcionario en el video.

En la imagen que compartió queda en evidencia que el primer intento del embajador no salió tan bien como él lo esperaba, pues cada buñuelo tenía algunas deformidades o ‘hijitos’, como se dice popularmente.

Así compartió el resultado de sus primeros buñuelos el embajador británico

Hodgson pidió a las personas que vieran su publicación que le dejaran consejos para evitar en una próxima ocasión que nuevamente sus buñuelos quedaran de esta manera y los invitó a compartir también fotos de sus preparaciones para la novena. “Compárteme por favor los ejemplos de buñuelos especiales”, expresó el embajador.

Varios internautas le dejaron comentarios de felicitaciones por su primer intento y resaltaron algunos errores que pudo haber cometido para que los buñuelos quedaran de esa manera. “Se ven buenísimos, llenos de queso”, “jajaja felicitaciones, se ven ligeramente deformes, pero buenos”, “demasiado caliente el aceite, por eso se deforman así”, “Embajador, la clave está en la temperatura del aceite, en eso es lo que falla la inmensa mayoría”.

Además, el embajador bromeó señalando que aprendiendo sobre esta tradición de navidad, no se quemó nada. “Nada se incendió y logramos formas únicas”, escribió recordando su primer día de velitas.

El pasado 7 de diciembre, cuando se celebraba el Día de Velitas en el país, el funcionario también quiso aprender de qué se trataba esta tradición y procedió a prender sus velas en la que es su vivienda desde hace algunos meses que empezó a ejercer como embajador británico en el país.

“Mi primer intento haciendo velitas. ¿Dónde están los bomberos?”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter. Los comentarios de los ciudadanos que reaccionaron a la historia dieron cuenta de lo divertido de la situación.

Embajador británico George Hodgson habla de su primer día de velitas

Es de recordar que fue el pasado mes de septiembre cuando George Hodgson presentó sus cartas credenciales ante el presidente de la República, Gustavo Petro, para formalizar su nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Colombia.

“Es un honor asumir el cargo de Embajador del Reino Unido en Colombia, espero poder aportar a que el país continúe implementando su ambiciosa agenda en temas de paz, derechos humanos, seguridad, medio ambiente e inclusión a través de nuestro extenso portafolio de cooperación. Estamos muy dispuestos a seguir trabajando muy de la mano con Colombia, dinamizando nuestras relaciones tanto con el gobierno nacional como con actores clave de la sociedad civil y demás comunidades a lo largo y ancho del territorio”, dijo, en su momento, el embajador, en la ceremonia de posesión en la Casa de Nariño.

