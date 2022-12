Claudia López se refirió al metro de Bogotá: “Mientras yo esté en la Alcaldía, se hace”

Claudia López, Alcaldesa de Bogotá. (Colprensa - Sergio Acero)

El metro de Bogotá está cada vez más cerca de ser una realidad. La primera línea, que pasará por nueve localidades y estará compuesta por 24 kilómetros, ya está en ejecución a cargo de las empresas Harbour Engineering y Xi’An Metro, y se espera que entre en operación en el año 2030.

Sin embargo, ha habido polémica porque el presidente Gustavo Petro ha mostrado reparos en torno a su diseño. Cuando este era alcalde de la ciudad financió unos estudios para un trazado subterráneo; sin embargo, el entonces alcalde Enrique Peñalosa los desestimó y dejó las bases para uno elevado, que es el que se está construyendo actualmente. Incluso, se rumoró que el mandatario habría pedido revisar los diseños. Ante esto, el gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez, dijo en su momento que no hay dinero para cambiar el tramo de la avenida Caracas de elevado a subterráneo, por lo cual seguirá como se había planeado.

La alcaldesa Claudia López, también, opinó al respecto. A ella le preguntaron sobre el tema en una entrevista para la revista Semana: “Ya di esa discusión. El metro, desde el punto de vista de la movilidad, da lo mismo por donde vaya, transporta la misma gente”. Además, dijo: “Desde el punto de vista urbanístico, ambiental y de ruido, sí creo que tiene ventaja el subterráneo. De hecho, la segunda línea, que va hacia Suba y Engativá, será subterránea”.

De igual manera, agregó que: “Desde 2019, le dije al hoy presidente: ellos (Alcaldía Peñalosa) ganaron, gobernaron, consiguieron la plata, no era tan fácil y contrataron esa primera línea, echemos pa’lante. Cuanto más metro tengamos, menos dependemos de TransMilenio. El sistema está reventado porque le pedimos mucho más de lo que puede. En ese momento, no pude convencer a Petro y me hizo una oposición enorme en la campaña porque no quise parar la primera línea y no la quiero parar; 4.500 personas están construyéndola, ya va por el 18 %”.

Afirmó que el presidente Petro, si bien no le pidió cambiar el diseño de la primera línea, sí le pidió información:

“Él me dijo: ‘Alcaldesa, yo entiendo todo, usted ganó, no la quiero entorpecer, pero sí le pido que me dé una información. No he tomado una decisión, quiero que me den una información para evaluar la posibilidad’. Entonces, no le puedo negar esa información al presidente y se la vamos a entregar en enero. Pero mi postura es que hagamos las obras. Por no hacer y andar saboteando y parando, es que estamos incómodos, apretados y congestionados”.

Además, recalcó que el Metro de Bogotá no está en riesgo y dijo que no se trata de una simple obra, sino de un proyecto que genera empleo y que necesita la ciudad. “La obra está ejecutándose. Mientras yo esté en la Alcaldía, se hace. Vamos a echar pa’lante, eso es lo que necesita esta ciudad. Hoy, con los impuestos de los ciudadanos, estamos haciendo 1.100 obras que están generando 480.000 empleos. No es simplemente parar una obra. Es parar el empleo y el palo no está pa’cucharas, de verdad. Venimos de un momento muy difícil. En estos dos años se quebró todo, la gente perdió vidas, trabajo, empresas, tranquilidad. Tenemos una racha de salud mental muy difícil después de la pandemia. Es el momento de unirnos, abrazarnos”.

Finalizó diciendo que la licitación para la segunda línea se abrirá en enero de 2023, que la obra beneficiará a 2,5 millones de bogotanos, “lo que equivale a la población de Medellín” y remató agradeciendo al Gobierno, a los ministros de Hacienda, Transporte, al director de Planeación y al Congreso.

