Enrique Peñalosa tildó de “payasitos y politiqueros” a Daniel Quintero y Rodrigo Lara: qué fue lo que pasó

No dejan de causar controversia las declaraciones del dos veces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sobre los medios de transporte masivos del mundo. Ha sido un férreo defensor del TransMilenio, al punto que asegura que hace lo mismo que un metro. En las últimas horas se ganó varios jalones de orejas de personalidades políticas como el exsenador Rodrigo Lara y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Resulta que en su cuenta de Twitter, donde es común que emita pronunciamientos frente a lo sucedido en la capital del país, Peñalosa cuestionó de nuevo la construcción del metro en Bogotá y dijo que en Paris, la capital de Francia, este era muy costoso y aseguró que transportaba menos personas que TransMilenio; comentarios que fueron rechazados por varios internautas incluidos Quintero y Lara.

“Aunque el Metro de Londres es más rápido y cómodo que TransMilenio (y muchas veces más costoso) lo que hace TM es formidable: pcon 114 km de troncales moviliza 2,3 millones de pasajeros diarios, más que los 1,8 millones del Metro de Londres con 402 kilómetros”, aseveró Peñalosa.

Enrique Peñalosa defiende a TransMilenio y critica al metro de París. (Colprensa - Sergio Acero)

Tras esa publicación, que se suma a, al menos, otros 10 trinos donde se refirió al sistema de transporte masivo de la urbe europea, el exsenador y posible candidato a la Alcaldía de Bogotá le respondió y aseguró que Peñalosa “no se cansaba de mentir”. Además, una vez más lo sindicó de ser empresario de buses y de “engañar a la gente”.

“Enrique, no te cansas de mentir? Y no, tu negocio de buses diésel Euro V NO transporta + gente x día que el Metro de Londres Engañar a la gente y defender un negocios desde un cargo público, maña de los más viles politiqueros Metro de Londres transporta diaria// a 5 millones”, cuestionó Lara.

Peñalosa no dudó en responder. Sin embargo, sin mencionar al excongresista de Cambio Radicial, lo llamó “payasito” y “politiquero” por hacerle ese cuestionamiento. “Aunque payasitos y politiqueritos recurren a la calumnia cuando no tienen argumentos, quiero recordar que jamás he vendido un bus, ni he recibido una comisión por la venta de un bus, ni cosa parecida”, trinó el exmandatario capitalino.

Luego, el alcalde de Medellín también arremetió contra Peñalosa por esa afirmación y aseguró que el “único elevado” era Peñalosa y le recordó que buena parte del tramo del metro parisino era subterráneo y no como él decía. Este cuestionamiento causó una nueva reacción del exalcalde, quien tildó con duros calificativos a Daniel Quintero.

“Daniel Quintero es un politiquerito que habla mucho y poco sabe. El 55% de los 402km del metro de Londres, es decir 221 kilómetros de los 402, no es subterráneo sino elevado y algo en superficie. Habla mucho (sin importar si es mentira lo que dice) y hace poco”, respondió Peñalosa.

Sin embargo, pese a los múltiples cuestionamientos que varios otros usuarios de redes sociales le hicieron por comparar al caótico sistema de TransMilenio en Bogotá, el también exprecandidato presidencial, quemado en las consultas internas del Equipo por Colombia, siguió firme en su posición contra el metro de París.

“El 40% del Metro de Nueva York y el 55% del Metro de Londres no son subterráneos sino elevados y algo en superficie. Toca decirle al Presidente Petro, gran experto en metros, que les explique lo equivocados que están”, aseguró el exalcalde, a su vez que cuestionó los precios de viajar en ese sistema de transporte europeo que, de hecho, es un referente a nivel mundial.

“Metro de Londres es maravilloso: y costoso. Un tiquete de un viaje cuesta $52.000(pesos Col).Aún si es recargando la tarjeta Oyster que vale $41.000, un viaje cuesta $14.600 Para un trayecto largo, como del centro al aeropuerto (como de calle 153 a Soacha San Mateo, cuesta $152.000″, señaló Peñalosa.

