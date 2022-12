A partir del lunes 19 de diciembre cerrará la estación Avenida 39 de TransMilenio

TransMilenio le recomendó este domingo 18 de diciembre a sus usuarios hacer uso de Transmiapp para verificar las paradas alternas de algunas rutas. (Alcaldía de Bogotá)

A partir del lunes 19 de diciembre, la estación Avenida 39 de la Troncal Caracas tendrá cierre total por obras de mejoramiento y adecuación de puertas.

Por esta novedad, hasta el domingo 25 de diciembre, el servicio C17 - H17 realizará una parada adicional en la estación Calle 26. Así mismo, las rutas 6, 8, BH13, BH74, DH21, DJ24, D51, AF61 y CH17 no tendrán su detención habitual en esta estación.

“Recomendamos a nuestros usuarios planear con antelación sus viajes en nuestra aplicación Transmiapp para prever cualquier novedad; así como seguir las redes sociales oficiales de la entidad”, indicó este domingo 18 de diciembre la empresa de Transmilenio a través de su página web.

Aumentará la tarifa en el 2023

Punto aparte, la semana pasada la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), indicó a través de un comunicado que, tras realizar diferentes reuniones y llegar a un común acuerdo, se determinó el aumento de la tarifa en los servicios de transporte masivo, cuyo porcentaje se estableció en más del 12 %.

En su comunicado, Asocapitales destacó lo siguiente: “Los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales, de común acuerdo y a través de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, hemos tomado la decisión de aumentar las tarifas de transporte de nuestros Sistemas Masivos, únicamente en la variación anual del IPC a noviembre de 2022, que equivale al 12.53%”. No obstante, el valor final del tiquete de Transmilenio aún no ha sido dado publicado por la empresa.

De igual forma, la asociación señaló que este aumento corresponde a un número menor con relación al alza del salario mínimo en Colombia, cuyo ajuste fue del 16 %. “Este porcentaje representa un aumento inferior al 16 % del salario mínimo para el próximo año, anunciado por el Gobierno Nacional”, destacó Asocapitales.

De igual forma, se determinó que la toma de esta decisión está sujeta a la idea de ser “consecuente” con el usuario del transporte, teniendo en cuenta que el país y la región atraviesan una de las crisis económicas más álgidas de los últimos tiempos, tras el paso de la pandemia provocada por el COVID-19.

“Consideramos esta decisión la más consecuente y justa con los usuarios, teniendo en cuenta la actual coyuntura y la situación económica que atraviesa el país y la región, convirtiéndose en un alivio para el bolsillo de los habitantes de nuestras capitales”.

Ante este aumento, la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, comenzó por advertir que “hay que mejorar la calidad de viaje de los usuarios porque estos mismos se están perdiendo por la falta de control del sistema. El 40 % de los usuarios de TransMilenio son colados, y mientras que se mantenga y se siga consolidando la narrativa de odio y no se mejore el transporte público en la ciudad, el sistema se va a ver afectado”, le indicó la concejal Verde a Infobae.

Acto seguido, precisó que para mejorar la experiencia hay un montón de elementos en los que toca trabajar. Entre ellos involucrar a entidades como el Ipes, la Uaesp y el Dadep “y el gobierno no se ha puesto al frente de mejorar la experiencia y, de ahí, que los vendedores ambulantes hagan lo que quieran, que muchos puentes peatonales están a oscuras y eso obviamente ¿en qué se traduce? En una narrativa de odio que va a continuar”, enfatizó una de las cabildantes que más ha defendido al sistema.

Concluyó que esta administración no le ha cumplido a TransMilenio, y de poco sirve que la alcaldía compre buses nuevos si están guardados, si no arreglan las estaciones y si no hay una respuesta efectiva contra los colados. “Subir la tarifa al transporte nunca ha sido popular, pero es necesario”.

