Presidente Petro permitiría sembrar coca hasta que sus sustitutos sean rentables para los cultivadores

El presidente Petro permitiría que campesinos cocaleros produzcan el cultivo ilícito paralelamente con uno sustituto, hasta que este último sea rentable. (REUTERS/Jaime Saldarriaga/File Photo)

Por todo el contexto social que hay en las zonas cocaleras del país, donde la realidad imperante para el campesino es que solo hay rentabilidad en ese cultivo ilícito, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, dejó entrever que la política que buscaría implementar en su gobierno permitiría que los cultivadores en paralelo siembren coca y un sustituto, hasta que este último les garantice su sustento para que se dediquen por completo a su producción.

Así lo expresó el jefe de Estado en su intervención durante la primera Asamblea de Campesinos Cocaleros que se realizó el viernes 16 de diciembre en El Tarra, una de las poblaciones de la conflictiva región del Catatumbo (Norte de Santander), en el nororiente de Colombia.

Petro recalcó que la realidad es que por el momento los campesinos en estas zonas no tienen otra alternativa para poder sobrevivir y lo que ha mostrado la experiencia es que con la persecución de estas personas no se ha podido solucionar esta problemática sobre la que se emplaza el narcotráfico.

“Las ideas que ustedes han expresado aquí para buscar otros caminos me parecen pertinentes. Debemos explorarlas conjuntamente, ustedes y nosotros, si salen bien y si no, habría que cambiarlas. Por ejemplo una que se había mencionado en algún momento: si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe que le espera, no sabe si es el hambre”, señaló.

En Colombia, existe un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en el que familias campesinas, usualmente pobres, se comprometen voluntariamente a reemplazarlos y a no volver a sembrar coca a cambio de recibir apoyos económicos en proyectos legales que incluyen siembra de hortalizas o frutos, pero la experiencia ha mostrado que sigue siendo insuficiente.

“Claro que aquí se podría tener en cuenta, y le diría a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que funciona y de ser así, ya no hay necesidad de lo otro”, sostuvo.

Petro reconoció que por una propuesta así se generaría una gran controversia mundial, pero sería una forma de encontrar una solución desde los más afectados por el narcotráfico, que en este caso son los cultivadores.

“Nos van a decir: “Entonces ustedes entonces conviven con ese Satán”. No, lo hacemos con la realidad que tenemos que transformar no simplemente cometer los errores del pasado”, agregó en medio de los aplausos de los asistentes.

En un diálogo posterior con los medios de comunicación, el presidente detalló que lo que se buscaría es la gradualidad en la sustitución de cultivo.

“Vamos a establecer la gradualidad. En la medida en que va a funcionando el cultivo alternativo, va disminuyendo el cultivo de hoja de coca del campesino. Entonces se establece un periodo en el que conviven ambos”, reiteró.

<br/>

Habría que renegociar los términos

Colombia registró en 2021 un nivel histórico de cultivos de hoja de coca al llegar a las 204.000 hectáreas sembradas, superando así las 143.000 hectáreas registradas en 2020, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, indicó a The Associated Press que el actual programa de sustitución de cultivos no permite sembrar coca al mismo tiempo que el alternativo, por lo que se tendría que idear uno nuevo o renegociarlo.

Agregó que la sustitución gradual de los cultivos es un pedido reiterado de los cultivadores y que en algunos casos lo hicieron, manteniendo su coca hasta que el cultivo alternativo es productivo, pero este proceso puede durar años.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: