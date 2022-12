Liverpool busca quien llene la ausencia de Luis Díaz, estos son todos los candidatos para fichar con los reds

El colombiano estará de baja en Liverpool hasta el mes de marzo.

Luis Díaz estará por fuera de las canchas por al menos tres meses y las alarmas en Liverpool se encendieron. El equipo de Jürgen Klopp esperaba contar con el colombiano para la reanudación de la temporada, sin embargo, ahora deberá encontrar opciones en la plantilla o en el siguiente mercado de pases para afrontar los próximos retos. Mejorar su rendimiento en la Premier League y superar los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid, los objetivos de los ‘Reds’ en el 2023.

El colombiano sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla el pasado 9 de octubre en el encuentro ante Arsenal tras un choque con el jugador Thomas Partey. El extremo fue baja por algunos meses y se perdió varios encuentros claves del equipo, sin embargo, pese a que todo apuntaba que su retorno a las canchas se iba a dar a inicios del 2023, las sensaciones de Díaz en su recuperación fueron positivas, llegando al punto de volver a las prácticas en los primeros días del mes de diciembre e integró el grupo que viajó a Dubái para la concentración que iba a realizar el equipo en los Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, el futbolista sintió unas molestias en la rodilla a su llegada en Dubái y el club tomó la decisión de enviarlo de vuelta al Reino Unido, Díaz se realizó los exámenes pertinentes y debido a la recaída en su lesión tuvo que pasar nuevamente por el quirófano. Ahora la baja del jugador será de al menos tres meses y esta situación preocupó a las directivas del club debido a las otras ausencias que hay en la plantilla y los enormes retos que se aproximan en los siguientes meses.

El equipo estaría buscando opciones en el próximo mercado de pases. Foto: REUTERS/Satish Kumar

Opciones en el Liverpool

De acuerdo con la prensa europea, Liverpool podría ser parte del siguiente mercado de invierno y tendría en carpeta varias opciones para suplir la ausencia del jugador colombiano en la plantlla. Es importante señalar que Luis Díaz venía siendo uno de los titulares indiscutibles en el once inicial de Jürgen Klopp y en esta campaña 2022 / 23, el exjugador del Junior de Barranquilla disputó 12 partidos, anotó cuatro goles y realizó dos asistencias.

Aunque no se ha confirmado la información, algunos medios destacan que en la carpeta del club se encuentra el neerlandés Cody Gakpo, quien actualmente juega para el PSV y en esta temporada ha marcado 14 tantos. A este también se suma el italiano Marcus Thuram, quien viste los colores del Borussia Mönchengladbach y que en esta campaña ha marcado 13 goles en 17 partidos.

Otro de los opcionados es el también francés, Moussa Diaby, quien juega para el Bayer Leverkusen de la Bundesliga y en esta temporada ha marcado ocho goles en 22 partidos. El ucraniano Mijailo Mudryk también estaría siendo observado de cerca por el equipo de Anfield, actualmente juega para el Shakhtar Donetsk y en esta campaña 2022/23 ha marcado tres goles y ha realizado dos asistencias.

Otro de los posibles candidatos para llegar al club en este mercado de invierno es el estadounidense Christian Pulisic, quien en Chelsea no está pasando por su mejor momento y no está siendo regular en el once inicial de los Blue. De acuerdo con la prensa inglesa, otro de los candidatos es Youssoufa Moukoko, quien juega para el Borussia Dortmund y en esta temporada se ha reportado con seis goles en 22 juegos.

Una de las grandes sorpresas y que de acuerdo a los medios ingleses también estaría siendo contemplado por las directivas del equipo es el portugués Joao Félix, quien actualmente juega para el Atlético de Madrid y pese a que viene siendo regular en el equipo de Simeone, no ha podido mostrar su mejor faceta. Ha disputado 18 compromisos, ha marcado cuatro goles y ha realizado tres asistencias.

