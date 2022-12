Le robaron a la Gorda Fabiola en su propia casa y así lo resolvió: “Le hicimos la encerrona”

La humorista colombiana reveló detalles del robo que cometió una empleada del servicio en casa de su hija

Recientemente el nieto de la humorista Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como la Gorda Fabiola, se graduó y la famosa reveló un desafortunado episodio que vivió la familia ese día y que nubló toda la celebración. Reveló que la empleada doméstica que contrató para la casa de su hija se robó el dinero de la lluvia de sobres del grado de su nieto.

En el momento en que se conoció la noticia, a través del programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, los periodistas señalaron que la familia todavía no tenía solución al problema y estaban buscando la manera de recuperar el dinero. Pero recientemente la misma humorista reveló al mencionado programa que recuperó el dinero tendiéndole una trampa a la mujer.

La famosa humorista se hizo pasar por otra persona que quería contratar un servicio de limpieza en su vivienda y en ese lugar la amenazaron con llamar a la Policía si no regresaba el dinero.

En su diálogo con el programa la humorista señaló que, en medio de la ‘encerrona’ que le hizo a la ladrona, descubrió que ya tenía antecedentes por hurto y por eso recomendó a las personas que están en búsqueda de una empleada para sus casas estar más pendiente de estas cosas y no confiarse.

Así fue la trampa que le tendió la Gorda Fabiola a la ladrona

La Gorda Fabiola junto a su hija el día de su boda

En primera medida, la famosa humorista reveló que todo inició cuando su hija Alejandra Valencia, quien contrajo nupcias hace algunos meses, se quedó sin una persona que le ayudara con la limpieza del hogar. “Ella empezó a llamar a las empresas de servicios, pero no conseguía. Entonces decidió buscarla por internet”.

Después de su búsqueda, Valencia contrató a una joven que casualmente inició a trabajar en la casa familiar el mismo día que le nieto de la Gorda Fabiola, Samuel, celebraba su grado. Ese día había una reunión familiar para celebrar el logro del joven y la familia decidió que los regalos iban a ser en lluvia de sobres.

La lluvia de sobres es una tradición con la que los invitados a una celebración llevan dinero a los festejados. En este caso, la humorista señaló que había familia que recientemente había regresado del exterior, por lo que le dieron hasta dólares a su nieto.

“Tuve la oportunidad de conocerla el día que se graduó mi nieto ... ella estaba ahí presente, muy atenta, espectacular, una señora hecha y derecha”, agregó la humorista. Señaló que en medio de la celebración la mujer estuvo muy atenta al dinero que recibió el joven, quien estaba muy emocionado con la cantidad acumulada.

Samuel pensaba invertir el dinero que había hecho con su lluvia de sobres en la boleta de un concierto que le emocionaba mucho y un buzo que quería desde hace tiempo. Tras recibir todo el dinero, con emoción, lo guardó en su mesa de noche en su habitación.

“Cuál sería mi sorpresa cuando al otro día me llama mi hija y me dice ‘No aparece la plata de Samuel’”. La Gorda Fabiola recordó que su hija le expresaba que el dinero había quedado en la mesa de noche, al día siguiente no apareció y la empleada no llegó a trabajar, aunque la llamaban no contestaba. A esas alturas fue evidente que se había robado el dinero.

Para solucionar la situación, la humorista señaló que “utilizamos el celular de una amiga y la llamamos”. Contrataron un servicio y la citaron en una casa, “ahí le hicimos la encerrona, que CSI ni que nada, CSI La Gorda Fabiola”.

La humorista señaló que en el momento en el que la ladrona se vio atrapada, les pidió que no llamaran a la policía, que le dieran un momento. “Llamó a una amiga y devolvió el dinero. Hasta nos hizo un favor porque los dólares los cambió a pesos. Eran 800 mil pesos, en dólares, y yo le había dado 300 mil pesos en efectivo”.

