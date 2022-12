Kiss, Scorpions, Deep Purple y las demás leyendas que estarán en el Monsters of Rock en Colombia

‘Monsters Of Rock’ en Colombia

Desde hace varias semanas los fanáticos del rock en Colombia han estado expectantes ante la llegada del gran festival inglés ‘Monsters of Rock’ a nuestro país el próximo 15 de abril de 2023. Es la primera vez que este importante evento, nacido en la década de los 80 en Inglaterra, aterriza en Bogotá con un cartel que contiene a algunas de las bandas más representativas del género.

En la mañana de este miércoles 14 de diciembre, la empresa Páramo Presenta, encargados de traer este espectáculo a Colombia, hizo el anuncio oficial de las bandas que pisarán suelo colombiano gracias a este evento.

El cartel lo protagonizan las icónicas bandas Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Saxon. Los grandes representantes del rock a lo largo de las décadas llegarán al Estadio el Campín para reunir a los fanáticos de siempre y a los nuevos que se han enamorado del género.

Lo especial de este concierto para la banda norteamericana Kiss, es que hace parte de su despedida de los escenarios. La icónica banda conformada actualmente por Gene Simmons The Demon (bajo eléctrico), Paul Stanley The Starchild (vocalista), Eric Singer The Catman (baterista) y Tommy Thayer The Spaceman (guitarrista) regresará a Bogotá, Colombia, para dar el último concierto a sus fanáticos de este país.

Cabe recordar que los rockeros se presentaron el pasado 7 de mayo de 2022 en el escenario del Movistar Arena como parte de su gira de despedida “End Of The Road Tour” que fue anunciada desde 2018. “Creo firmemente que a principios de 2023 habremos terminado”, contó Paul Stanley a Ultimate Classic Rock sobre este show que concluye cerca de 50 años de historia.

Por su parte, Scorpions se prepara para presentar los éxitos del nuevo álbum Rock Believer. Helloween estará con su alineación soñada y más power en su metal que nunca; mientras la institución fundacional del rock pesado llamada Deep Purple hará su necesario paso de regreso y despedida.

Finalmente, los guerreros del heavy metal británico, Saxon, harán cumplir su propia premisa y asegurarse de que las bandas sigan sonando.

Cartel ‘Monsters Of Rock’ en Colombia (Cortesía Páramo Presenta)

Sobre la venta de boletería, Páramo informó que se realizará a través del portar Entradas Amarillas y que la preventa para clientes Aval iniciará el próximo viernes 16 de diciembre, mientras que la venta para el público general iniciará el lunes 19 de diciembre.

Los precios oscilan entre los 199.000 y 799.000 pesos colombianos, dependiendo las localidades distribuidas en el Campín y sin incluir el servicio que cambia en cada localidad.

Precios ‘Monsters Of Rock’ en Colombia (Cortesía Páramo Presenta)

Sobre ‘Monsters of Rock’

Fundado en 1980 por Paul Loasby y Maurice Jones, originalmente se encargaban de organizar los conciertos de Rainbow, uno de los grupos punteros del género a finales de los años setenta. Cuando se les encargó organizar un concierto que sirviera de cierre para la gira de dicho grupo que presentaba su álbum ‘Down To Earth’, optaron por montar algo más ambicioso: un festival de rock con más bandas involucradas y con Rainbow como el acto estelar. Así nació Monsters Of Rock.

Un festival dedicado al hard rock y al heavy metal que durante décadas ha juntado a los más grandes de todos los tiempos en una misma tarima: Judas Priest, AC/DC, Whitesnake, Dio, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Metallica, Mötorhead, Iron Maiden, Guns N’ Roses y muchos más. Alemania, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Suecia, Argentina, Dinamarca han sido algunos de sus países anfitriones y ahora, Colombia.

Seguir leyendo: