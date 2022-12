Falcao García y cuál fue su influencia sobre dos de las grandes figuras de las semifinales del Mundial Qatar 2022

Los delanteros fueron influenciados por 'El Tigre' a lo largo de sus carreras. Fotos: @KMbappe / Rayo Vallecano / @lautaromartinez

El Mundial Qatar 2022 está en su recta final y solo quedan cuatro partidos para conocer al nuevo campeón. Las semifinales del certamen comenzarán este martes 13 de diciembre con el juego entre la selección de Argentina ante Croacia y el próximo miércoles 14 las selecciones de Francia y Marruecos se medirán por uno de los cupos a la gran final. El delantero colombiano, Radamel Falcao García, pese a que no se encuentra disputando el torneo, sí tuvo una enorme influencia en dos jugadores que podrían ser clave en esta fase decisiva de la copa.

Radamel Falcoa García es recordado por muchos por haber sido uno de los grandes delanteros lationamericanos y que más proyección tenía en Europa en la última década. Su enorme nivel quedó evidenciado en las dos temporadas que vestió la camiseta del Atlético de Madrid, club en el que jugó 91 partidos, anotó 70 goles y realizó nueve asistencias. Sin embargo, su paso por clubes como River Plate de Argentina y Mónaco de Francia no pasaron desapercibidos y tuvieron un enorme impacto en quienes son hoy en día grandes figuras del fútbol mundial.

‘El Tigre’ comenzó su carrera en Lanceros de Boyacá, pero sus grandes condiciones le permitieron firmar con River Plate, club con el que debutó en la temporada 2004/ 05. En su paso por el club argentino disputó 111 partidos, anotó 45 goles y realizó nueve asistencias, unas marcas que deslumbraron a un muy jóven Lautaro Martínez quien lo vio como un gran referente. El colombiano tras cinco años dio el salto a Europa y allí vistió las camisetas de Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y actualmente la del Rayo Vallecano. No obstante, su paso por Francia tuvo un gran impacto en uno de los delanteros top del mundo en la actualidad, Kylian Mbappé.

Tanto Lautaro Martínez como Kylian Mbappé se encuentran disputando las semifinales del Mundial Qatar 2022. El argentino se enfrentará a la selección de Croacia, mientras que el francés se medirá ante Marruecos y los dos goleadores tuvieron una conexión con ‘El Tigre’ y ambos han expresado en varias ocasiones su admiración por él, quien tuvo una enorme influencia en su juego.

El delantero tuvo minutos ante Países Bajos en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

“Yo me quiero parecer a Falcao”, Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, quien actualmente juega en el Inter de Milán, no ha podido brillar con su selección en el Mundial y pese a que no ha marcado ha respondido cada vez que Scaloni lo necesita y con el tiempo se convirtió en uno de los referentes en el ataque de la albiceleste. El delantero no ha ocultado su idolatría por Radamel Falcao García y ha confesado en reitaradas ocasiones que ‘El Tigre’ es uno de sus grandes referentes.

Cuando el delantero argentino se encontraba jugando para Racing de Avellaneda (2014-2018) le preguntaron por su forma de jugar y quién era su gran influencia a lo que respondió contudentemente, “¿Si me parezco más a Batistuta o al Kun Agüero? No, yo me quiero parecer a Radamel Falcao. Lo dije siempre. Lo sigo mucho, trato de imitarlo”.

Tiempo después, ya jugando para el Inter de Milán, reiteró para la Gazzetta dello Sport que, “mi ídolo era Radamel Falcao García. De niño lo admiraba cuando jugaba en Argentina en River Plate”. En una charla con DAZN el argentino manifestó nuevamente que, “siempre he seguido a Falcao desde que era un niño, me gustaba mucho su forma de jugar”.

El atacante en su momento reveló una anécdota que se dio en la Copa América 2019 en un Colombia vs. Argentina. En aquel juego el colombiano fue titular, mientras que el argentino estuvo en el banco de suplentes, sin embargo esperó para encontrarse con ‘El Tigre’, con quien habló por al menos 20 minutos. “Me lo encontré en la Copa América y le dije que cambiáramos camisetas”.

Radamel Falcao García y Kylian Mbappé jugaorn por dos temporadas en el Mónaco de Francia Foto: AFP

“Fue un maestro para mí”, Mbappé sobre Falcao

En su regreso a Mónaco tras un discreto paso por la Premier League, Radamel Falcao García tuvo la oportunidad de jugar por dos temporadas junto a una jóven promesa del fútbol francés, Kylian Mbappé. Los atacantes coicidieron en las temporadas 2016-17 y 2017-18 y formaron una verdadera dupla letal en la ofensiva del club, algo que los llevó a ser campeones de la Ligue 1 y pudieron disputar la semifinal de la Champíons League tras dejar en el camino al Manchester City y al Borussia Dortmund.

Mbappé no ha ocultado su admiración por Radamel Falcao, quien lo influenció en su forma de jugar. En varias ocasiones ha manifestado que ‘El Tigre’ fue un maestro para él en su paso por Mónaco. En una entrevista con la revista Esquire en el 2021se refirió a la dupla que consolidó con el colombiano y afirmó que él , “era una estrella, pero tenía ganas de transmitir. Fue como un maestro para mí. Es alguien que siempre quiere marcar, pero me dejó espacio para expresarme”.

Sobre su influencia en la forma de jugar, Mbppé no gardó elogios para el colombiano y señaló que, “es muy bueno de cara a la portería, tranquilo en su juego y me transmitió esa serenidad que yo no tenía, porque yo era joven, ilusionada y quería ir a 2.000 kilómetros por hora”.

