“En Colombia no se pueden hacer pruebas antidopaje”, advirtió la ministra del Deporte María Isabel Urrutia

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado involucrado en diferentes polémicas, esto, con relación a los ministerios. A propósito de esta coyuntura, nuevamente se desata una controversia, la cual tiene que ver con el Ministerio del Deporte y el Laboratorio de Control Antidopaje, complejo que según María Isabel Urrutia, poco ha servido y genera importantes perdidas.

En diálogo con W Radio, la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia explicó que el laboratorio existe, sin embargo, no hay una certificación que lo avale, pues la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), la entidad que debe proceder con dicho título. Cabe resaltar que la funcionaria también funge como presidenta de la organización, cargo que ejerce hasta final de año.

La jefe de la cartera del Deporte, explicó que Colombia no ha podido realizar ninguna prueba, pues el proceso de certificación ha durado varios años y aún no se consigue dicha categorización. A su vez, señaló que en el marco de este trámite, se han gastado miles de millones de pesos y aunque la edificación en donde se ubica el laboratorio es atractiva, no se ha utilizado para lo que debe servir.

Urrutia señaló en los micrófonos de W Radio:

“Hubo una suspensión del acuerdo, yo soy la presidenta mundial de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje), hasta el 31 de diciembre de este año. Nosotros perdimos el poder hacer pruebas antidopaje después de más de 20 años en que se buscó esa opción. Hace 5 años primero gastamos 36.000 millones de pesos reformando, tenemos un laboratorio muy lindo y eso no lo puedo negar, pero llevamos cinco años sin poder ni siquiera hacer una prueba antidoping”.

Conforme a lo expuesto por la ministra, en el país se ha venido avanzando en el proceso de verificación, no obstante, al igual que en otros territorios del continente, no se ha podido lograr dicho propósito. Respecto a la Universidad Nacional, se destinó una importante suma de dinero y será dicha institución la que se encargará del laboratorio, en donde se realizarán algunos estudios alternos.

“Para el laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia ya están asignados 6 mil millones de pesos para el tema, ellos van a mantener el laboratorio y vamos a trabajar en temas de investigación: por ejemplo, que salgan nuestros deportistas o vengan a hacer otros estudios”, expresó.

La ministra Urrutia también funge como presidenta de la WADA. (Colprensa-Mariano Vimos)

Tal como se había señalado en la prensa, Colombia había quedado fuera de competencia por la certificación, luego que se determinará que se había hecho trampa en algunos procesos vinculados con pruebas a ciegas por parte de la WADA.

“Si, por trampa el laboratorio se suspendió. Ahora nos dijeron que se organizara el laboratorio, lo organizamos y hemos ido gastando miles de millones y ahora la WADA nos dice que no saben si podemos o no podemos cumplir”.

Entretanto, para que Colombia pueda competir a nivel mundial, la ministra explicó que se deben hacer las pruebas antidoping y enviarlas a Estados Unidos, pues en dicho país, hay un laboratorio que está certificado y se encarga de realizar el análisis de las muestras. Asimismo, Urrutia dejó claro su cargo y señaló que laboratorio no hace parte de las competencias del Ministerio, pues ahora se encarga la UNAL.

“El laboratorio no es del Ministerio del Deporte, es de la Universidad Nacional. Respecto a la WADA, por ahora yo soy la presidenta en Latinoamérica”, expuso.

