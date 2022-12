El comediante Joselo denunció caso de extorsión en un restaurante de Barranquilla

Joselo de Colombia denunció amenazas y ataques extorsivos contra restaurante que fue de su propiedad en Barranquilla. Tomada de Instagram @joselodecolombia

La delincuencia sigue haciendo de las suyas en el país y las celebridades no han sido la excepción, ya que a través de las redes sociales han denunciado los graves hechos de los que han sido víctimas, sobre todo en la temporada navideña, en la que los amigos de lo ajeno buscan hacer sus aguinaldos.

En esta oportunidad fue el comediante Joselo de Colombia a quien sus seguidores han visto en repetidas ocasiones formar parte del staff de humoristas de ‘Sábados Felices’. El hombre creó una cadena de restaurantes en la ciudad de Barranquilla y a través de su cuenta oficial de Twitter denunció un grave hecho, que, si bien no lo perjudicó a él, si a los nuevos dueños del establecimiento que decidieron seguir con el nombre.

El espacio gastronómico está ubicado en una reconocida zona, sobre la carrera 8 con calle 40 de la Arenosa, y los propietarios del lugar afirmaron que están siendo víctimas de extorsiones. Sin embargo, el hecho pasó a mayores instancias en las últimas horas cuando denunciaron a las autoridades que unas personas en moto pasaron disparando por el punto porque se negaron a pagar la suma de dinero que estaban exigiendo.

“Las extorsiones pan de cada día. Me duele por los nuevos propietarios que sufrieron con la pandemia y ahora víctimas de los extorsionistas”, escribió el comediante a través de su cuenta de Twitter. Sumado a este mensaje, el comediante compartió que el hecho no lo está afectando a él propiamente, por lo que él ya no es el propietario, pero sus nuevos dueños son quienes están llevando la peor parte.

Hasta el momento se sabe que dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaron frente a las instalaciones del restaurante y a disparos, afectaron las instalaciones del local. Por fortuna, los daños fueron solamente materiales, ya que en el momento, no se encontraban comensales o trabajadores en el sitio.

“Gracias a Dios, mi familia y yo nos encontramos bien. No hemos recibido ningún tipo de amenaza o extorsión vía telefónica ni por panfletos”, señaló el comediante de ‘Sábados Felices’ en el comunicado en el que lamentó lo ocurrido y pidió un llamado a la calma para sus seguidores, quienes desconocían la no tenencia del establecimiento y pensaron que él y su familia corrían peligro.

Finalizó enviando un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por la preocupación y los mensajes de solidaridad que le han hecho llegar a través de redes sociales.

Comunicado oficial de Joselo de Colombia en el que lamentó lo ocurrido con un restaurante que lleva su nombre y fue víctima de ataques sicariales, y que fue propiedad suya hace seis años. Tomada de Twitter

En algunos comentarios de los internautas en sus redes sociales lamentaron que este tipo de situaciones ocurran en Barranquilla en contra de quienes desean progresar y emprender con sus negocios de comida, además, pidieron a las autoridades mayor control para que no se repitan este tipo de actos.

En diálogo con Caracol Radio, el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que, pese a que no se ha instaurado una denuncia formal por extorsión de parte de los propietarios del establecimiento de comidas, el modus operandi de este tipo de bandas extorsivas es propio de las presiones para exigir el pago de una extorsión.

“Estamos investigando con el Gaula, pero no conocemos de ninguna denuncia por algún tipo de extorsión”, precisó el coronel.

