Isis, la perra de asistencia emocional que acompañará a un funcionario en Ibagué por orden judicial (Shutterstock.com)

El Consejo de Estado analizó la tutela de un funcionario judicial de Ibagué que está diagnosticado de ansiedad y depresión hace más de cinco años y que solicitó el acompañamiento de Isis, su mascota. Después de un espacio laboral estresante y varios intentos de suicidio, el tribunal determinó que era necesario que su perra de raza Golden Retriever estuviera a su lado en el despacho para apaciguar las crisis.

De acuerdo con el diario El Espectador, el funcionario judicial manifestó que el despacho en el que trabaja tiene un ambiente laboral “inaguantable”, gracias a las acciones de la secretaria del juzgado, quien “se queja debido a que no se ha adaptado a la virtualidad”. Por esa razón, el hombre terminó sufriendo de episodios de ansiedad severa, dolores de cabeza y tensión permanente.

Ante la continuidad de las crisis y la afectación de la estabilidad emocional, la terapeuta del funcionario le expidió una certificación en agosto para que Isis pudiese acompañarlo en su lugar de trabajo como apoyo emocional. El medio de comunicación citado explicó que la perra es de gran ayuda durante las crisis; sin embargo, la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Ibagué no aceptó el ingreso de la mascota.

Le puede interesar: Sexo por supervivencia: la alternativa laboral que afecta la salud y dignidad de los migrantes venezolanos en Colombia

La travesía para que Isis entrara al despacho judicial

En ese momento, el funcionario decidió acudir a la ley y presentar una tutela al considerar que se le vulneraban sus derechos fundamentales al trabajo y a la salud en condiciones de dignidad. El hombre argumentó que su mascota le ayudaba en su proceso terapéutico, mientras que él le suministraba cuidados analgésicos por una enfermedad de la que padece Isis.

Aunque esa información la conoce el juzgado de Ibagué, el ingreso aún no se le permitía. Con la tutela, en septiembre el Tribunal Administrativo de Tolima no accedió a las peticiones: “No se demostró que Isis hubiera sido adiestrada en algún centro nacional o internacional autorizado por la Asociación Colombiana de Zooterapia o por la entidad que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)”, explica El Espectador.

Lea también: Arremetida de Enrique Gómez en contra de Gustavo Bolívar por el nombramiento de la nueva cónsul en Caracas: “eso sí es para guardar silencio”

Lo cierto es que el funcionario judicial no se rindió e impugnó la decisión; alegó que el despacho desconoció su historia clínica, que ni siquiera la analizó o consideró las consecuencias de una depresión severa. El Consejo de Estado le dio la razón al comprobar que sí había una justificación por el diagnóstico que recibió y reconoció que no hay razones de fondo —como contraindicaciones médicas— para no permitir el ingreso de Isis al despacho.

Por otro lado, la Sala se refirió a la enfermedad que padece la mascota. Según El Espectador, el tribunal determinó que “las condiciones de salud y sanitarias de su mascota no constituyen un riesgo para otras personas”, pues además cuenta con vacunas y demás requisitos para que no haya consecuencias negativas.

Cabe resaltar que los animales de apoyo emocional ayudan a las personas a superar miedos, ansiedad o traumas. “Hacen parte del tratamiento psicológico, psiquiátrico o médico de los pacientes”, precisó el diario El Tiempo. Estas mascotas son diferentes a los animales de servicio que ayudan a personas con discapacidades.

Seguir leyendo: