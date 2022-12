Dueña de gato denunció a guardería de felinos que, de acuerdo con ella, atentó contra la vida de su mascota

La denunciante se preguntó cómo terminó la gata entre los andamios del lugar, y precisó después que el animal duró más de 24 horas sin comer ni tomar agua (Captura de pantalla Twitter)

Isabel Aldana, la dueña de un gato que estaba desaparecido, denunció este jueves 8 de diciembre, maltrato y negligencia por parte de la guardería felina, Michos Toys que, de acuerdo con su testimonio, casi mata a Mimi, la gata de su hermana. Exigió que esta exclusiva guardería, ubicada al norte de Bogotá. sea clausurada.

“Hago esta denuncia pública porque NO es justo, no es justo que un sitio como Michos Toys solo quiera la plata y no le importe el cuidado de los gatos. No es justo que no respondan el celular y no es justo que casi maten a Mimi. Hago esta denuncia también para que no les vaya a pasar”, comenzó el hilo a través de su cuenta de Twitter, la propietaria del gato.

Al parecer, todo comenzó cuando su hermana dejó a su gata en la guardería arriba mencionada por un viaje que haría con su familia a la ciudad de Cartagena. “Ella la dejó supuestamente en el “paraíso de los gatos”, la guardería más cara que tiene Bogotá para el cuidado de estos animales”, precisa la denuncia que se hizo en las últimas horas a través de redes sociales.

Continúa explicando que el gato se perdió desde el martes 6 de diciembre y solamente hasta el miércoles 7 de diciembre, alrededor del mediodía, la guardería les informó que el gato se había perdido, que estaba atrapado entre una serie de andamios del establecimiento y que posiblemente se había escapado por el techo.

En este punto de la historia, la denunciante se preguntó cómo terminó la gata entre los andamios del lugar, y precisó después que el animal duró más de 24 horas sin comer ni tomar agua, y los dueños del establecimiento perdieron el rastro de dónde se encontraba el animal.

En el marco de la denuncia también se indicó que la gata duró un día desaparecida y solo hasta el segundo día le avisaron a las dueñas.

La respuesta del establecimiento

Poco después de que los dueños se enteraran de su desaparición, denunciaron que comenzaron a llamar al establecimiento, cuya respuesta dejó mucho que desear. “Nosotros intentamos contactarnos y no contestaban, ni llamadas, ni mensajes. En Michos Toys estaban cero preocupados por la situación, respondiendo a nuestros intentos de comunicación con mensajes como “estamos atendiendo clientes”, puntualiza la denuncia.

“Dame un momento, es que tengo clientes”, fue la respuesta textual que les dio el sitio a través de WhatsApp.

“En vista de la emergencia, mi hermana compró el primer vuelo de vuelta a Bogotá para atender la situación, sobre todo por la falta de respuesta por parte del establecimiento” y acto seguido calificó el servicio prestado por parte de la guardería, de “negligente” e “irresponsable”.

Mujer denunció a establecimiento especializado en gatos a través de redes sociales

No la estaban buscando

Al llegar a Bogotá, la propietaria del gato se dio cuenta de que en Michos Toys no la estaban buscando. “No les ponen cuidado a los animales. El gatito lleva más de 24 horas sin comer y definitivamente no aparece por ningún lado.

Después de más de siete horas de verdadera búsqueda por parte de mi hermana, encontró al gatito a las 4 de la mañana, a punto de morir, atascada, boca arriba y agonizando”, avanza en su denuncia Isabel Aldana.

En el marco de la denuncia, la dueña del gato también indicó que su mascota estuvo más de un día sin comer nada ni tomar agua

“Como ven, la gata tiene múltiples heridas por todo su cuerpo, tiene politraumatismos y golpes que ya no sabemos si se los hizo el mismo personal de Michos Toys y por eso el gatito se dio a la huida. Ahora el gatito está hospitalizado en un hospital especializado, con diagnóstico reservado, le están haciendo exámenes y el personal médico está haciendo todo lo posible para salvarla”, concluyó en su denuncia Isabel.

