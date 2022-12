Panfleto con amenazas de muerte les llegó al alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, y al senador Gustavo Moreno

Con un panfleto un grupo armado amenazó al alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, y al senador Gustavo Moreno de Centro Esperanza. (Twitter Alfonso Eljach y Colprensa).

Por señalarlos de que están asesinando a líderes sociales, una organización criminal en Barrancabermeja (Santander) envió un panfleto con amenazas de muerte al mandatario local de esa ciudad del nororiente de Colombia, Alfonso Eljach; a Gustavo Moreno, uno de los senadores del departamento, y a 14 concejales.

Así lo dio a conocer el congresista, que desde su cuenta oficial de Twitter indicó que las intimidaciones provinieron de un grupo criminal que, según explicó, los amenaza por el trabajo que están realizando en contra el crimen organizado en esa población santandereana.

“He recibido amenazas de una partida de delincuentes, se hacen llamar los Búcaros. Debido a mis fuertes posiciones en materia de seguridad y la exigencia en el actuar de nuestras fuerzas militares, de policía y de inteligencia, reaccionan con un panfleto, pretendiendo intimidarme (sic)”, aseguró el congresista.

En el comunicado señalan que los funcionarios están responsabilizando a los miembros de esa estructura criminal de los homicidios en esa población petrolera.

“Señor alcalde Alfonso Eljach Manrique nuestra organización está mamada de que el maricon senador Gustavo Moreno y su asesor Erwin Jiménez, digan que somos nosotros quienes están matando la gente usted sabe a qué nos referimos ya que usted con la policía y el grupo de homosexuales marihuanos con los que trabaja, si sus sicarios de oficina y quienes son los que de verdad están matando la gente, a los líderes sociales que son la piedra de su zapato (sic)”, acusaron.

Seguido los criminales señalaron que por estas acciones se habían convertido en un objetivo para eliminar para ese grupo delincuencial.

“Hemos decidido declararles la guerra y usted con su combo de hijueputas que les vamos a relacionar en este comunicado, les vamos a dar plomo y ojalá sigan trayendo a los secretarios de despacho de la alcaldía a los CPS para seguirlos explotando y plomo les vamos a dar a donde den la pata plomo ventiao para ver si sus mariuanos los van a cuidar (sic)”, finalizaron el panfleto.

En la intimidación, incluyeron los nombres de 14 concejales de la ciudad petrolera contra los que también atentarían: Néstor Álvarez, Jhon Jairo García, Jhon Corena, Luis Enrique Sánchez, Carmenza Santiago, Kelly Ortiz, Morgan Egea, Marcela Rodríguez, Jaser Cruz, Jorge Luis Escalante, Diana Jiménez, Egardo Moscote, Edson Rueda y Wilmar Vergara.

No obstante, el senador Moreno le sostuvo que no se dejaría amedrentar y que por el contrario buscará que la Fuerza Pública los haga responder ante la ley por estos hechos.

“Pues bien acá les dejo dos cosas claras: La primera es que no bajaré la guardia y pediré todo el apoyo del estado para capturarlos. La segunda recordarles que están en un país lleno de gente buena que no se va a a dejar amedrentar por criminales clandestinos, hay 50′ millones de colombianos que quieren La Paz y la tranquilidad y eso… eso NO se negocia (sic)”, sostuvo.

Entre tanto, en la emisora Blu Radio consultaron con la alcaldía de Barrancabermeja, donde en otro comunicado solicitaron protección al gobierno Nacional.

“Rechazamos y condenamos de forma contundente este tipo de hechos donde se ve afectada la tranquilidad de nuestros líderes y comunidad barranqueña. Pedimos trámite de urgencia ante la Unidad Nacional de Protección –UNP, en el análisis de seguridad de los nombrados en este panfleto y de ser necesario se les brinde protección inmediata (sic)”, indicaron.

Agregaron que seguirán combatiendo a esas organizaciones criminales en la ciudad y reprocharon el intento de vincular a la administración local de estar implicada en delitos, como los acusaron en el panfleto.

