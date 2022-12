Ejército desmiente a familia de soldado fallecido en Buenos Aires, Cauca, sobre supuesta falta de auxilio en gastos funerarios

Fueron, específicamente, la madre y la hermana de Luis Armando Vélez Moreno, una de las víctimas mortales, las que revelaron que la fuerza pública no había ayudado con el total de los gastos funerarios

El pasado martes 5 de diciembre, se conoció de la muerte de seis soldados Buenos Aires, Cauca. Los uniformados, que perdieron la vida luego de ser víctimas de una emboscada perpetrada por parte de disidencias de las FARC, se han mantenido dentro de la discusión nacional desde entonces, no solo por los trágicos hechos, sino también por las denuncias de familiares que aseguran que el Ejército Nacional no ha atendido la situación como deberían. Esa institución, en horas recientes, desmintió lo dicho y aclaró lo que hay alrededor de los alegatos.

Fueron, específicamente, la madre y la hermana de Luis Armando Vélez Moreno, una de las víctimas mortales, las que revelaron que la fuerza pública no había ayudado con el total de los gastos funerarios, y que solo se habían encargado de aportar el ataúd en el que el militar fue enterrado. En una entrevista con RCN Radio, la madre del soldado destacó que para cubrir con los costos había tenido que iniciar una campaña de recolecta.

“Nosotros no sabíamos que estaba en el Cauca, nos dimos cuenta fue cuando nos llamaron avisar que estaba muerto. Esto es doloroso. La última vez que hablamos con él fue el lunes no nos dijo dónde estaba, nos hizo una llamada donde unió a toda la familia como si se estuviera despidiendo (...) mi hija viajó para Cali, al batallón, y le entregaron el cuerpo sin nada. No contamos con nada de apoyo. Nos ha tocado recolectar dinero con familiares y amigos para poder enterrarlo, no entendemos si él estaba prestando un servicio para el país como no nos ayudan”, denunció Claudia Patricia Moreno, mamá de Luis.

Ante las acusaciones, la institución emitió un comunicado en el que manifestó que no solo se ha hecho una ayuda en cuanto a temas económicos, sino que, además, se ha prestado auxilio en lo que respecta al bienestar mental y emocional de la familia.

“Se realiza comunicación vía WhatsApp con el señor mayor Serna encargado del acompañamiento de la velación del SL18 donde me refiere que los padres del SL18 ya se encuentran en la ciudad de Buenaventura en la velación de su hijo, refiere celebración de la misa 2 p.m. y las exequias 3 p.m., en el momento se encuentra apoyando el acompañamiento la armada nacional sin novedad”, se lee en el comunicado emitido por el Ejército Nacional.

Además de esta explicación, desde la vocería de la institución se hizo público un documento en el que la hermana de la víctima agradecía por la ayuda. Así mismo, se revelaron comprobantes en los que se expone, entre otras cosas, que se hizo la entrega de $680.000 destinados a cubrir los gastos de transporte, sillas, entre otras cosas necesarias para el proceso exequial. Se añadió, además, que se hizo el préstamo de un vehículo en el que fue transportado el cuerpo del soldado. A esto se suma que, incluso, además del apoyo psicosocial, se hizo una calle de honor para el uniformado fallecido. La Armada Nacional, de hecho, aclara el Ejército, estuvo presente en la ceremonia.

Yazni Suri Riascos, hermana del soldado Luis Armando Vélez Moreno, había comentado previamente que tuvieron que pagar la mitad de los gastos. “Me parece como injusto porque simplemente no nos colaboraron con el ataúd. No nos dieron como una donación para nosotros correr con los gastos de la velación, como si nosotros los hubiéramos matado a ellos, porque nos tocó pagar la mitad de lo que nos correspondió con la decoración, con las carpas, las sillas. Me parece que le tenían que colocar a él todo en el batallón”, dijo la familiar.

Es de resaltar que, para el momento, las autoridades están ofreciendo hasta 100 millones de pesos a quien dé información útil para dar con el paradero de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, cabecilla de la disidencia acusada de asesinar a los seis soldados, la denominada Jaime Martínez.





