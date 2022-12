Se rompió el camerino: el tenso rifirrafe entre los jugadores del Deportivo Cali y el presidente del equipo

Luis Fernando Mena, presidente del Deportivo Cali también se pronunció. / (Colprensa)

Hace varias semanas se conoció sobre una situación contractual en el plantel del Deportivo Cali, pues algunos rumores señalaban que los jugadores no estaban asistiendo a los entrenos. Esto, a causa del supuesto incumplimiento en los pagos. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó el complejo panorama en la casa azucarera, pues el equipo completo se pronunció a través de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO).

En un detallado comunicado, el grupo completo de jugadores del Deportivo Cali aseguró que se tomó la decisión de cesar actividades desde el primer día de diciembre, pues luego de varios acuerdos con el presidente del equipo respecto al pago de salarios, nunca se logró finiquitar lo pactado

“Desde el pasado 1 de diciembre el plantel profesional se mantiene en cese de actividades debido al incumplimiento del acuerdo laboral firmado con el presidente Luis Fernando Mena, en el cual se comprometió a pagar el 30 de noviembre pasado la totalidad de las deudas derivadas de nuestros contratos de trabajo”.

De igual forma, tras el pronunciamiento del presidente Luis Fernando Mena, los jugadores explicaron que esta situación económica no los afecta únicamente a ellos, es algo que genera impacto en sus familias, teniendo en cuenta que gran parte de los deportistas se convierten en los principales responsables del sustento de su hogar.

“Esta situación, que afecta gravemente nuestros intereses y los de las familias que dependen de nosotros, ha sido reiterada, ya que desde hace varios meses hemos recibido de parte de los directivos del club compromisos de pago que a la fecha no han sido cumplidos, no solo a 3 de nosotros como afirma el presidente, sino a todos aquellos que tenemos o tuvieron contrato con el Club”, señala el comunicado.

De igual forma, los futbolistas aseguraron que se acató el llamado a descargos, a pesar que destacan el incumplimiento en los pagos, no obstante, señalan que esto se trata de un acto desafiante, teniendo en cuenta el contexto que se afronta en este momento.

“Pese a las obligaciones adeudadas y a que se hizo un acuerdo anunciado públicamente y se firmó un acta con el presidente y el cuerpo técnico, los futbolistas profesionales del club con contratos vigentes hemos sido citados a descargos debido al cese de actividades que adelantamos, determinación que consideramos obedece a una conducta desafiante por parte del club. Cabe resaltar que los futbolistas asistimos a dicha citación a pesar de los incumplimientos mencionados”.

Asimismo, las deudas contemplarían otros factores; teniendo en cuenta los pagos correspondientes a publicidad y demás variantes, pues estas deudas se remontarían al 2020, señalando que no se han pagado algunos premios como el de la clasificación Copa Sudamericana en 2020, 2021 y 2022, esto, según el comunicado, situación que afectaría también a los jugadores que al día de hoy no tiene vínculo con el cuadro vallecaucano, incluyendo el recién fallecido Andrés Balanta.

“Los atrasos en pagos de publicidad, auxilios y premios son salario, porque lo recibimos como contraprestación directa por el servicio que prestamos como futbolistas del club, de acuerdo con el art. 127 del CST. El pago de los premios fueron pactados por la consecución de objetivos que trajeron ingresos adicionales al club en años anteriores y el no pago de estos no solo nos ha afectado a nosotros sino a nuestro compañero fallecido Andrés Balanta, por quien hoy hablamos también”, destacan.

La petición de los firmantes, insta al ente mayor del fútbol colombiano a tomar medidas si no se cumple oportunamente con lo pactado.

“Mediante este comunicado solicitamos a la Dimayor que conforme al Art. 34 del CST responda solidariamente por las obligaciones adeudadas en caso que el club siga incumpliendo con nuestras obligaciones de pago”.

Comunicado de los jugadores del Deportivo Cali y Acolfutpro.

La posición del presidente del Deportivo Cali

Luis Fernando Mena previamente señaló que los jugadores habían trazado una línea, aseverando que, desde ahora, interpondría límites y el plantel no podría pasarse: “Ellos pasaron una línea y esa línea no vuelven a pasar, no los vamos a dejar acercar a ninguno más, esto se ha llevado muy bien, se les ha tenido diálogos, es más, me acerqué tanto que creo que eso fue el problema, entonces hay que marcar una línea y la voy a hacer respetar”.

A su vez, envió una invitación contundente a los jugadores que continuarán vistiendo la camiseta del Deportivo Cali, pues trajo a colación una frase del técnico Jorge Luis Pinto, en donde le pide a los deportistas que den todo por el equipo y sientan los colores.

“Le pido a los que sigan y quieran estar con la institución. (...) Como dijo el profesor Pinto y voy a repetir con respeto, quiero jugadores que se “encoñen” de esta camiseta, del Cali, quiero que sientan la institución como siento yo, no como presidente sino como hincha, con amor y respeto por este escudo”

Respecto al llamado a descargos, Mena explicó simplemente era una herramienta para que los jugadores dieran a conocer su posición, pues no se habían presentado a entrenar y esta es una de sus responsabilidades.

“El llamado a descargos no es una retaliación, es un mecanismo pertinente para que los jugadores expusieron las razones de su inasistencia a sus labores como trabajadores del club, respetando su derecho constitucional a la defensa y al debido proceso”, expresó el directivo.

Finalmente, negó la deuda señalada por los jugadores respecto a los compromisos salariales, señalando que lo único que está pendiente son conceptos externos; razón por la cual, no comprende el por qué los jugadores no asisten a los entrenos.

“El Deportivo Cali, con corte al 30 de noviembre del 22, se encuentra al día con las obligaciones de carácter laboral, salarial y seguridad social del plantel profesional, que si bien es cierto se les adeuda otros conceptos no salariales a tres jugadores, si consideramos extraño que ninguno de los atletas se haya presentado a cumplir sus obligaciones laborales”.

