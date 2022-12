Cerrejón dejará de tener valor tras el fin de ocupación a Ucrania y la clase política de La Guajira tendrá que trabajar, según Gustavo Petro

Gustavo Petro en el lanzamiento del Plan de Abastecimiento de Agua Potable para La Guajira 'Wüin Üles' - 9 de diciembre de 2022. Crédito: Presidencia

Este viernes 9 de diciembre, desde el departamento de La Guajira, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una crítica al impacto ambiental de la minería de carbón y se atrevió a vaticinar que empresas como Cerrejón dejarán de tener el valor que hoy ostentan una vez termine la ocupación de Rusia a Ucrania.

El mandatario hizo estas declaraciones en el marco del lanzamiento del Plan de Abastecimiento de Agua Potable para la Guajira ‘Wüin Üles’. Entre otras cosas, hizo mención a que es la tercera vez que debe visitar el departamento caribeño en sus cuatro meses iniciales de mandato. Para él, eso es un mal indicador, dado que han muerto más de 60 niños por desnutrición en 2022 y 20 de esos decesos se dieron durante este cuatrimestre.

“Significa que estamos fallando, no que vamos bien. Si fuéramos bien, no vendría tanto, pero estamos fallando. El hecho que aquí se mencionó, que 20 niños wayúus han muerto por desnutrición durante este gobierno. eso se llama un fracaso y hay que asumirlo como tal. Este gobierno no es para ver morir niños de hambre y se están muriendo. ¿De qué potencia mundial de la vida estamos hablando? ”, mencionó el jefe de Estado.,

Petro aseguró que la obra inaugurada este viernes es un paso para prevenir esas muertes, pero que la inversión se perderá si no se establece un plan concreto de mantenimiento: “esto no está funcionando. Y si volvemos y metemos un billete, y no se hace el mantenimiento, en tres años la mitad de lo que hagamos ya no está sirviendo. Entonces, hay que hacer un acuerdo que, en mi opinión, conociendo un poco el territorio, es que la nación asuma el mantenimiento”, declaró.

El mandatario también habló de la necesidad de crear riqueza en La Guajira. En este punto se refirió a Cerrejón: aseguró que la clase política del departamento ha vivido de las regalías de la extracción de carbón de la mina más grande de América, pero en la población hay un balance agridulce sobre el beneficio para ellos.

“La realidad es que la sensación en la población es que allí salió muchísima riqueza y aún sigue saliendo miles de millones de dólares al año. Y miren, miles de niños muertos de hambre. Solo por hablar de esas dos cifras, porque si esa riqueza está en territorio guajiro cualquiera que sea el análisis que hagamos, lo cierto es que la mayor parte de la población considera que ahí hubo una injusticia”, manifestó Petro.

Acto seguido, el presidente vaticinó que el carbón va a dejar de usarse en el mundo, pero el proceso de reemplazo se retrasó por la invasión a Ucrania. “Apenas se acabe esa riqueza, empieza a dejar de ser riqueza. Las regalías empiezan a ir a cero. Y entonces, ¿qué va a pasar con La Guajira? Pues, la clase política tiene que aprender a vivir de otra cosa. Debería de trabajar. Ya veremos”, bromeó.

Para el jefe de Estado, la próxima gallina de los huevos de oro en La Guajira será el sol. “Este es el metro cuadrado que más sol recibe al año de todo Colombia y de buena parte de América. Esa es una riqueza porque eso por metro cuadrado, como lo ven ahí en los paneles que sirven de ejemplo, es energía. Solo hay que poner esos paneles y ya hay energía”, aseguró.

