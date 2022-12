Miguel Uribe se defendió de quienes lo acusan de llamar a un golpe de Estado en Colombia: “La única amenaza es Petro”

El senador uribista Miguel Uribe Turbay felicitó a los congresistas de Perú y sugirió que en Colombia debía hacerse algo similar con el presidente Gustavo Petro. Foto: Captura de pantalla / Twitter Miguel Uribe

Tras la controversia porque el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, estaría motivando a que en Colombia se le dé un golpe de Estado al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el congresista volvió a romper el silencio, se defendió y aseguró que mal interpretaron sus palabras.

El legislador opositor calificó como “un ejemplo” lo que sus homólogos peruanos hicieron al decretar que Pedro Castillo ya no sería más el presidente de ese país. Además, exhortó al Congreso colombiano a “hacer lo propio”, invitación que fue considerada por varios miembros del Pacto Histórico -la bancada oficialista- como el llamado a dar un golpe de Estado al actual primer mandatario.

“Lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente”, afirmó Miguel Uribe.

Miguel Uribe invita al Congreso a "hacer lo propio" y seguir el ejemplo de Perú en Colombia

Fueron esas palabras las que causaron la reacción de diferentes frentes políticos contra Uribe Turbay, quien durante una entrevista con Noticias Caracol desmintió a sus críticos y aseguró que solamente quería destacar la labor de los congresistas de Perú al tomar rápidas acciones contra el que fue el presidente hasta el pasado miércoles.

“En primer lugar, quería destacar la independencia de las instituciones de Perú, que rápidamente reaccionaron cuando Pedro Castillo promovió un autogolpe de Estado, cuando estaba amenazando la democracia”, señaló el senador uribista al informativo.

Además, aseguró que sus dichos eran un llamado para que los parlamentarios colombianos “estuvieran preparados” en caso de que el presidente Petro quisiera “amenazar a la democracia y a la libertad”, agregó. Inclusive, destacó la independencia del legislativo pero aseguró que, desde que el actual jefe de Estado llegó al poder, desde allí actuaban como una notaría en favor del Gobierno nacional.

Senadores del Pacto Histórico acusan a Miguel Uribe de promover golpe de Estado contra Petro: “El sueño de la ultraderecha”. Fotos: Colprensa

“El Congreso colombiano ha actuado como notario de los caprichos de Petro. Es un llamado a que las instituciones funcionen como debe ser”, aseguró el congresista del Centro Democrático, a su vez que aseguró que “se cae de todo su peso” que senadores como Gustavo Bolívar sugirieran que él estaba promoviendo un atentado político contra Petro.

“No estoy promoviendo un golpe de Estado, eso es tan absurdo que ni siquiera merece respuesta. Estoy haciendo todo lo contrario, estoy diciendo que la democracia hay que protegerla, que ante las amenazas a la democracia e institucionalidad las instituciones deben funcionar”, señaló Uribe Turbay a Noticias Caracol.

Así mismo, aunque el presidente Gustavo Petro ha reiterado una y otra vez que abandonará la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, cuando se posesione su sucesor, el parlamentario uribista invitó a sus colegas en el Capitolio Nacional a “estar preparados por si alguna amenaza se materializa, como una constituyente para que Petro se perpetúe en el poder”, añadió.

El senador invitó al Congreso colombiano a “hacer lo propio”, invitación que fue considerada por varios miembros del Pacto Histórico -la bancada oficialista- como el llamado a dar un golpe de Estado al actual primer mandatario. Foto: Colprensa

Es más, pidió estar atentos sobre la incidencia del gobierno Petro en lo que llamó “la intervención del mercado” y dijo que podría bajo la lupa proyectos como la Paz Total para que no se siga “torciendo la ley para ofrecer beneficios a los criminales”, sentenció Miguel Uribe.

Inclusive, sindicó a los congresistas del Pacto Histórico como Bolívar, María José Pizarro y Roy Barreras de estar “molestos” porque el Congreso era independiente y no a servicio del Ejecutivo como, supuestamente, estaría sucediendo actualmente. “No podemos negar que, desde hace meses, parte de la preocupación es que Petro quiere hacer una Constituyente y perpetuarse en el poder. No lo ha dicho, aunque algunos allegados lo han sugerido. Hay que esperar, pero si eso llegara a pasar no lo podemos permitir”, concluyó el senador opositor en su diálogo con el noticiero.

SEGUIR LEYENDO: