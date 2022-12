Senadores del Pacto Histórico acusan a Miguel Uribe de promover golpe de Estado contra Petro: “El sueño de la ultraderecha”

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, aseguró que el Congreso debe hacer lo mismo con Petro, como hicieron sus homólogos peruanos con Pedro Castillo. Fotos: Colprensa.

La destitución de Pedro Castillo en Perú, tras disolver el Congreso y ordenar nuevas elecciones legislativas, que causó su destitución y una orden de arresto en su contra, ocasionó reacciones en la nación cafetera. El senador uribista Miguel Uribe Turbay felicitó a los congresistas de ese país y sugirió que en Colombia debía hacerse algo similar con el presidente Gustavo Petro.

El legislador del Centro Democrático calificó como “un ejemplo” lo que sus homólogos peruanos hicieron al decretar que Castillo ya no sería más el presidente de ese país. Además, invitó al Congreso colombiano a “hacer lo propio”, invitación que fue considerada por varios miembros del Pacto Histórico -la bancada oficialista- como el llamado a dar un golpe de Estado al actual primer mandatario.

“Lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente”, afirmó Miguel Uribe.

Tras esa considerada polémica publicación, varios senadores del Pacto Histórico se pronunciaron al respecto. El presidente del Senado, Roy Barreras, fue de los primeros en asegurar que Miguel Uribe estaría convocando a un atentado político contra el presidente de los colombianos y lo exhortó a augurar un mejor panorama para la nación en medio de tanta polarización.

“Sueñas con un golpe Miguel? Acabo de leer una reseña que hace Ian Kershaw sobre el dictador Francisco Franco que sumió a España en la oscuridad y el desangre. Así empezó pero después de una guerra civil. No desees para Colombia el caos sino la estabilidad, la paz y el progreso”, señaló Barreras.

Los que fueron más vehementes fueron dos de los considerados principales escuderos del presidente Petro: los senadores María José Pizarro y Gustavo Bolívar. La primera, por su parte, calificó como “grave” que el congresista uribista esté haciendo ese tipo de publicaciones invitaciones. “Señor Miguel Uribe no quisiera pensar que esta ud convocando a un golpe. ¡Absolutamente grave!”, aseveró Pizarro.

El que fue más allá fue Bolívar, quien aseguró que Miguel Uribe estaba “incitando a un golpe de Estado” y que, supuestamente, ese era “el sueño de la ultraderecha”. Además, una vez más, lo insultó a él y a la oposición que le hacen al Gobierno nacional.

“Porque con el gran gobierno que está haciendo Petro y la pobre oposición que hacen, saben que no volverán a gobernar en un par de décadas. Colombia no querrá volver jamás a la guerra y a la Corrupción”, señaló el senador Gustavo Bolívar.

Por ahora, Miguel Uribe no ha vuelto a pronunciarse sobre esa polémica declaración. Sin embargo, los comentarios en su contra se han hecho virales en redes sociales. Por ejemplo, el abogado Miguel Ángel del Río, que es muy cercano al petrismo, aseguró que el congresista uribista no destacaba en la opinión pública por sus trinos y no por su trabajo legislativo. “La triste realidad del senador Miguel Uribe: polémico en redes e intrascendente en el Senado”, aseguró el litigante.

Otra integrante del Centro Democrático que también se refirió al respecto de la crisis política en Perú fue la senadora María Fernanda Cabal, quien tuvo un duro cruce de comentarios con el presidente Petro. Cabal aseguró que “los ejércitos con vocación son anticomunistas. Una realidad con la que no cuentan los comunistas”; a lo que el jefe de Estado le dejó otro duro reparo donde la sindicó de no respetar los resultados en las urnas.

“Esta desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular. Los ejércitos no tienen porque ser ni fascistas ni comunistas, los ejércitos son de la Nación”, señaló el presidente.

