En imágenes: así fue la gran final y el título del Deportivo Pereira ante Independiente Medellín

El equipo de Alejandro Restrepo se impuso desde los penales ante Medellín y se quedó con el título. Foto: Colprensa

La noche del 7 de diciembre de 2022 quedará guardada en la memoria de muchos hinchas del Deportivo Pereira ya que por primera vez en su historia vieron a su equipo levantar el título de campeones de la Liga BetPlay. Los dirigidos por Alejandro Restrepo empataron tanto en el juego de ida por 1-1 en el Atanasio Girardot como en el de vuelta (0-0) en el Hernán Ramírez Villegas, por lo que la serie se definió desde los once pasos y con un 4-3 el equipo matecaña se llevó el título.

El equipo de Alejandro Restrepo se impuso desde los penales ante Medellín y se quedó con el título. Foto: Colprensa

El juego de vuelta de la gran final se llevó a cabo en el Hernán Ramírez Villegas con un marco inmejorable debido a la gran asistencia de los hinchas matecañas que acompañaron a su equipo en el importante duelo. Los equipos saltaron al campo de juego y las lágrimas Jhonny Vásquez y Leo Castro fueron la muestra de la emoción que se vivió en el partido, incluso desde la previa.

El equipo de Alejandro Restrepo se impuso desde los penales ante Medellín y se quedó con el título. Foto: Colprensa

Los dirigidos por Alejandro Restrepo dominaron gran parte de la primera parte, generaron varias opciones claras de gol, sin embargo el portero Mosquera Marmolejo se mostró muy seguro bajo los tres palos, así mismo, el guardameta Harlén Castillo, conocido como ‘El Chipi Chipi’ respondió en los momentos que su equipo lo necesitó.

También puede leer: Conozca a Leíder Iván Berrío, el héroe del último penal que coronó campeón al Pereira de la Liga BetPlay

El equipo de Alejandro Restrepo se impuso desde los penales ante Medellín y se quedó con el título. Foto: Colprensa

En la segunda parte Andrés Cadavid tuvo una de las opciones más claras para Independiente Medellín a través de un tiro libre que fue atajado por el guardameta chocoano. Por otra parte una de las jugadas más riesgosas para el Deportivo Pereira llegó a través de Brayan León, quien remató con potencia pero nuevamente el portero Andrés Mosquera intervino para salvaguardar el cero en su portería. Tras la 90 minutos el juego se fue a la definición desde los penales.

El equipo de Alejandro Restrepo se impuso desde los penales ante Medellín y se quedó con el título. Foto: Colprensa

En la definición desde los once pasos el guardameta ‘Chipi Chipi’ Castillo fue la gran figura al atajar dos cobros y tras siete cobros, finalmente el Deportivo Pereira se coronó campeón de la Liga BetPlay al imponerse por 4-3. De esta forma el equipo matecaña conquistó su primer título en la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano en su historia y puso la ‘estrella de Navidad’ en su escudo.

El equipo de Alejandro Restrepo se impuso desde los penales ante Medellín y se quedó con el título. Foto: Colprensa

Esto le puede interesar: Así vivió la ciudad de Pereira el primer título de su club en Primera División

La gran figura de la final, tanto en la ida como e la vuelta, Harlén Castillo, habló con Win Sports tras haber conquistado el título y destacó que, “yo no salgo campeón solo, hoy atajó dos penales, pero ellos saben que soy bueno en eso. Hoy salimos campeones por los 15 goles de Leonardo Castro, por León que corrió y metió mucho y por la familia”.

El juego terminó 0-0 tras los 90 minutos. Foto: Colprensa

El delantero y goleador del equipo, quien tuvo su pasado en el ‘Poderoso’ también destacó el título obtenido y en una charla con Win Sports afirmó que, “fueron momentos difíciles, un momento en Medellín en el que no tenía continuidad. Me senté con mi representante, con mi esposa, porque estaba tocando fondo, se lo quiero dedicar a ella, que siempre me levantó con sus palabras (...) El sacrificio, las ganas, porque trabaje muy duro para esto. Hoy gracias a Dios se me da esta oportunidad y se lo dedico a mi familia”.

El equipo de Alejandro Restrepo se impuso desde los penales ante Medellín y se quedó con el título. Foto: Colprensa

SEGUIR LEYENDO: