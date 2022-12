Investigan a hombre que desollaba perros y gatos y colocaba su piel en la ventana

La SSC está buscando al sujeto que desollaba perros y gatos

Un habitante de la Ciudad de México fue acusado de maltrato animal y por desollar perros y gatos, por la tarde del 1 de diciembre del año en curso se difundieron fuertes imágenes en las que se pudo apreciar la piel de aparentemente un perro que colgaba de un barandal.

Se presumió que el hombre vivía en la demarcación de la alcaldía Venustiano Carranza, de acuerdo con la información publicada por el periodista Carlos Jiménez, el sujeto fue señalado por el delito de despellejar mascotas.

En el clip difundido en redes sociales, se pudo apreciar la cabeza de un gato y lo que parece ser la piel de un perro negro colgada en la ventana del domicilio, ante los hechos, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General (FG), ya se encuentran investigando el caso y están buscando al culpable.

La publicación realizada por el periodista en Twitter hasta el momento cuenta con 229 reacciones, 107 veces compartidas, 49 comentarios y 5 mil 646 reproducciones.

El habitante de la alcaldía Venustiano Carranza ya se encuentra bajo búsqueda

Algunos de los comentarios más destacados del video fueron: “Dos posibilidades. Ritos con sacrificio de animales o un pin*** loco que al rato hará lo mismo con una persona. Cualquiera de las dos, al tambo con este maldito.”, “Seguramente no le hagan gran cosa legalmente. El problema vendrá cuando empiece a dañar personas, porque claro que lo va a hacer. Alguien sano mentalmente no hace eso” y “¿Cuando se tomará esto como grave?, hasta que esté enfermo mate sin compasión a un niño o niña o a una persona que no se puede defender o a lo mejor ya lo hizo, por favor esto nos afecta a todos hay que denunciar”.

Hasta el momento se desconoce a que colonia de la demarcación pertenece el sujeto o si ya fue detenido, sin embargo los internautas solicitaron la detención inmediata y un castigo severo para el responsable.

¿Cuáles son los castigos por practicar maltrato animal?

Las penas pueden ir desde seis meses de cárcel hasta dos años o de 50 a 150 días de multa. La sanción podría incrementar cuando las acciones sean grabadas o difundidas.

En caso de ser testigo de un caso de maltrato animal en el Estado de México o en la Ciudad de México, existen instituciones en las que se pueden reportar, ahí mismo se le dará el seguimiento correspondiente.

Las personas que practiquen maltrato animal en México serán castigados

Tal es el ejemplo de la Brigada de Vigilancia Animal, la cual es la encargada de ingresar a los domicilios para poder rescatar a las mascotas maltratadas sin la necesidad de una orden judicial. También se puede reportar animales lesionados, ventas ilícitas, posesión ilegal de fauna silvestre o peleas clandestinas.

Los sitios para denunciar son los siguientes:

- Policía Cibernética: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o a los teléfonos 55 42 51 00/ 52 08 98 98 ext. 5086.

- Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (Propaem): al teléfono 55 53 66 82 54 o directamente en las oficinas ubicadas en; Vía Doctor Gustavo Baz Prada, #2160, Industrial, La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT): al número 55 52 65 07 80 o directamente en las oficinas ubicadas en; Medellín 202, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.

