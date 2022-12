Sara Uribe es objeto de críticas por comparar a los hombres infieles con la Biblia

La presentadora, modelo y empresaria con casi 7 millones de seguidores en Instagram, generó algo de controversia durante una sesión de preguntas y respuestas en dicha red social (@sara_uribe)

Sara Uribe es una de las figuras más reconocidas de la farándula colombiana. Desde su aparición en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, la antioqueña se convirtió en un rostro reconocido y querido por los televidentes, lo que le dio un impulso a su trayectoria como presentadora en programas de entretenimiento como ‘El Lavadero’, ‘Lo Sé Todo’, ‘La Kalle’ y ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Además de su paso por la televisión, su relación con el entonces futbolista Fredy Guarin la mantuvo como un personaje sobre el que recae la atención de la opinión pública, mucho más tras su ruptura en 2020. Sus casi 7 millones de seguidores en Instagram, con los que procura interactuar de manera frecuente, sirven como prueba. Precisamente el final de su relación con Guarín ha llevado a que los temas sobre los que más se centra la atención sobre ella es por su situación sentimental y su rol como mamá, pues con el boyacense tienen un hijo en común, Jacobo, que nació en enero de 2019.

El pasado lunes la presentadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram en la que, como es usual para ella, resolvió varias dudas de sus seguidores relacionadas con su vida amorosa. Una de ellas corrió por cuenta de un usuario que le preguntó sobre los hombres infieles: “¿Sarita, un hombre que fue infiel cambia?”, a lo que la presentadora y modelo respondió de manera jocosa: “Cambia más la Biblia que un hombre infiel”.

Aunque esperaba puntualizar la incapacidad de un hombre infiel de cambiar de conducta, los comentarios que siguieron a esa respuesta fueron de reprobación. Más de un internauta se tomó sus palabras de manera personal por meterse con su fe, expresando su indignación por abordar de forma tan ligera un tema tan sensible para muchas personas.

Algunos de los comentarios iban en la línea de “No estoy de acuerdo, la Biblia nunca cambia y no me parece punto de partida para comparar ese comportamiento. La Biblia es un libro muy sagrado”, “la Biblia no la meta en sus ‘corrinche’, esta niña”, “¿qué tiene que ver la Biblia con la infidelidad?”. Hubo alguno que le recordó el pasado como “Y esta muérganita eso si no lo pensó antes de meterse con el Guarin…”, haciendo referencia a que el inicio de su relación con el ex jugador del Inter de Milán fue producto de una infidelidad, mientras éste todavía era pareja de Andreina Fiallo.

Hubo incluso quien la acusó de que, con esa respuesta, buscaba generar un mal ambiente en la actual relación de Guarín con Pauleth Pastrana, aludiendo a las recientes informaciones que especulan con el final de la relación entre ambos luego de que dejaran de seguirse en redes sociales.

Otra de las preguntas que destacaron en esta dinámica de preguntas y respuestas realizada por Uribe, fue la de un seguidor que le preguntó si no sentía miedo de quedarse sin pareja toda su vida, a lo que ella respondió de manera jocosa mientras se maquillaba en la sala de su casa:

“¿Miedo? (risas), miedo a quedarme con un loco toda la vida ¿miedo? miedo a que lo maltraten a uno toda la vida, ¿miedo? miedo a estar uno ahí por miedo a quedarse sola, eso sí me daría miedo”

Segur leyendo: