Profesor de la Universidad del Valle responde a denuncias de abuso sexual

Salomé Burbano Delgadillo denuncia a Luis Alberto Pérez Bonfante

Luego de que Irene Salomé Burbano Delgadillo, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, hiciera pública una denuncia de abuso sexual en contra de Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle, este último publicó un comunicado respondiendo a los señalamientos.

El profesor Pérez Bonfante, según se puede leer en el comunicado revelado el 6 de diciembre, asegura que los hechos por los que es acusado, “jamás ocurrieron”, advirtiendo que “esto quedará demostrado en las instancias legales pertinentes”.

Pérez Bonfante también señaló que presentará antes las autoridades las pruebas que demuestran su inocencia, así como pruebas de “la comisión de varios delitos, entre ellos injuria y calumnia” en los que, según el denunciado, habría incurrido Irene Salomé Burbano Delgadillo.

El docente de la Universidad del Valle también resaltó en el comunicado que condena los señalamientos de los que es objeto, señalando que se le “ha violentado el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre”.

A continuación se puede leer el comunicado del denunciado:

Comunicado del profesor de la Universidad del Valle señalado de abusar sexualmente a la investigadora de la Universidad Nacional.

La denuncia

De acuerdo con la denuncia de Irene Salomé Burbano Delgadillo, los hechos ocurrieron el 14 de octubre en un viaje que la investigadora realizó a Cali para asistir a un evento académico:

“Ocurrió el 14 de octubre cuando viaje a Cali por el lanzamiento de un libro de que soy coautora, este evento académico lo había organizado mi agresor en la Universidad del Valle, luego de eso, con algunos coautores fuimos a cenar y celebrar, después de unos tragos perdí completamente mi memoria”, comenzó la investigadora a relatar su verdad.

Tras haber perdido la memoria, Burbano Delgadillo se despertó en un lugar que no conocía, sin la mayoría de su ropa, con malestar general y no tenía a la mano su celular, por lo que rápidamente busco sus pertenencias y logró ponerse su vestido.

“Luego entró mi agresor y ahí tuve más miedo porque supe dónde estaba, estaba en la casa de un tipo que hasta el día anterior no conocía personalmente. Él me dijo que como estaba tan mal la noche anterior, no sé quiénes, habían decidido que lo mejor era que me quedará en su casa”, anotó Salomé que contó que todos sabían que ella tenía familia en la ciudad.

La situación no quedó ahí, pues, según la denuncia de Burbano Delgadillo, el sujeto le explicó que se había vomitado en su vestido, lo que aseguró no sabe si es cierto; y le hizo quitárselo y ponerse una camisa suya, para posteriormente tocarle varias zonas de su cuerpo sin ningún tipo de consentimiento. La víctima asegura que en el momento no cayó en cuenta de lo difícil que fue la situación y lo que significaba, sino solo hasta que, en Bogotá y luego de hablar con su familia hizo catarsis y comprender mejor los hechos de los que fue víctima.

Tras hablar con su hermana, que es enfermera, se dio cuenta de que fue peor de lo que creyó:

“Me di cuenta de que ese día en la casa de mi agresor, cuando entre al baño y me baje mis pantys, encuentre el protector que había en ellos una sustancia que no era mi flujo vaginal y que aparte de eso, el olor de mi vagina había cambiado por uno completamente fétido”, contó en el video que se viralizó en Twitter.

La investigadora aseguró en el video, que tras darse cuenta de que había sido abusada sexualmente, buscó a una de las personas que estuvo en el evento académico para corroborar la versión, advirtiendo entonces que Luis Alberto Pérez Bonfante había aprovechado la situación para llevarla a su casa, aún sabiendo que ella tenía familia en Cali. Posteriormente, interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la Nación, para el cinco de diciembre hacerlo en redes sociales, pues, quiere que las personas que han sufrido este tipo de agresiones denuncien y puedan ser rodeadas por la sociedad para que esto no se repita y los agresores sean procesados.

Seguir leyendo: